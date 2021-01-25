المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الفتح، قبل قليل، عن تعاقده مع نجم منتخب بيرو الأول لكرة القدم، كريستيان كويفا لتمثيل صفوفه رسميًّا خلال الفترة المقبلة.

كريستيان كويفا في الفتح:

ونشر حساب نادي الفتح الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو أعلن من خلاله ضم نجم ييني ملطية سبور التركي، كريستيان كويفا رسميًّا، وضم أبرز لقطاته وأهدافه، ولكنه لم يكشف عن مدة العقد.

وارتبط اسم كريستيان كويفا بالانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، حيث عرض الزعيم راتب يصل إلى مليوني دولار في الموسم، قبل الانتقال إلى الفتح، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ومثل كويفا صاحب الـ32 عامًا، أندية رايو فاليكانو الإسباني وباتشوكا المكسيكي، وانتقل من سانتوس البرازيلي إلى ملطية على سبيل الإعارة، مطلع الموسم الجاري حتى يونيو المقبل.

الفتح في دوري محمد بن سلمان:

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح لمواجهة نظيره الاتحاد، مساء يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 18 نقطة من 15 مباراة.

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