الفراج يشرح سبب وجود حمدالله في حجر 3 أيام

المواطن - محمد سمعه

شرح الإعلامي وليد الفراج سبب وجود المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب النصر في حجر منزلي لمدة 3 أيام، قبل العودة لتدريبات أصفر العاصمة استعدادًا لمواجهة الهلال يوم السبت المقبل في كأس السوبر السعودي.

وقال الفراج في برنامجه “الدوري مع وليد”: “اللاعب المغربي موجود في حجر 3 أيام؛ لأنه جاء من دولة ليس بها فيروس كورونا المتحور، والمغرب ليست دولة موبوءة عكس الشخص القادم إلى السعودية من دولة بها فيروس كورونا المتحور مثل بريطانيا، يمكث 14 يومًا في دولة أخرى قبل قدومه للمملكة ثم يقوم بعمل فحص PCR، ولاعب نادي النصر بعد وصوله للسعودية فجر أمس الأحد، سيمكث في منزله 3 أيام ويقوم بفحص PCR وينضم لتدريبات الأصفر يوم الأربعاء قبل لقاء الهلال في السوبر”.

حمدالله غاب عن لقاء الاتحاد:

وكان اللاعب المغربي حمدالله غاب عن مباراة الاتحاد في الجولة الـ15؛ بسبب وصوله المتأخر إلى السعودية، حيث قضى الفترة الماضية في المغرب من أجل التأهيل العلاجي.

ويسعى نادي النصر للفوز بلقب السوبر السعودي، في ظل الحالة الفنية الجيدة التي يمر بها الفريق الكروي الأول تحت قيادة المدرب الكرواتي ألين هورفات.

نتائج آخر مباراتين بين الهلال والنصر:

يذكر أن آخر مباراة جمعت بين الهلال والنصر في الدوري انتهت بفوز الهلال بنتيجة 2/ 0، وانتصر الهلال أيضًا على النصر في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين يوم 28 نوفمبر الماضي بنتيجة هدفين لهدف.

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