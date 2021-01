الفوضى تعم الكونجرس الأمريكي .. القصة كاملة

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

انتهك المؤيدون للرئيس دونالد ترامب مبنى الكابيتول في واشنطن، حيث اجتمع المشرعون لتأكيد فوز الرئيس المنتخب جو بايدن في الانتخابات.

في مشاهد درامية، احتشد المتظاهرون في المبنى، بينما كانت الشرطة تصطحب أعضاء الكونجرس.

وقال بايدن: إن هذا الإجراء يجب أن ينتهي الآن، وأصدر السيد ترامب رسالة فيديو يطلب فيها من مؤيديه العودة إلى ديارهم.

وتم تعليق الجلسة المشتركة للكونغرس التي تشهد فوز الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن وإجبارها على التوقف، ووردت أنباء عن إطلاق بنادق في المبنى وإطلاق النار على شخص واحد على الأقل.

وأفادت الأنباء أن امرأة في حالة حرجة بعد إصابتها في الرقبة، حيث حدثت مواجهة مسلحة على أبواب مجلس النواب.

كما تم استخدام الغاز المسيل للدموع، وطُلب من أعضاء الكونجرس إخلاء المبنى أو البقاء في مكانهم، وغردت إحدى عضوات الكونجرس بأنها ستبقى في مكتبها.

I’m sheltering in place in my office. The building next door has been evacuated. I can’t believe I have to write this.

وسجل ترامب رسالة فيديو على تويتر تدعو مؤيديه إلى مغادرة مبنى الكابيتول، لكنه استمر في تقديم مزاعم لا أساس لها من أن الديمقراطيين قد سرقوا الانتخابات.

وقال ترامب: “أنا أعرف ألمك، أعلم أنك مجروح. عليك أن تعود إلى المنزل الآن، يجب أن ننعم بالسلام… لا نريد أن يتأذى أحد”، فيما قال بايدن: إن المظاهرة تقترب من الفتنة ويجب أن تنتهي الآن.

At President @realDonaldTrump’s direction, the National Guard is on the way along with other federal protective services.

We reiterate President Trump’s call against violence and to remain peaceful.

— Kayleigh McEnany (@PressSec) January 6, 2021