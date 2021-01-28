القبض على قائد مركبة حاول إيقاف مواطنة بالقوة على الطريق

المواطن - الرياض

قبض المرور السعودي، على قائد مركبة بعد ارتكابه مخالفة سير، حيث حاول مضايقة مواطنة من كوبري الصالة الملكية إلى كوبري الجوهرة وحاول إيقافها بالقوة الجبرية.

@eMoroor مضايقتي من كبري الصاله الملكيه الى كبري الجوهره ومحاولة ايقافي بالقوه الجبريه pic.twitter.com/Kt5Yvc6KO6 — ≈ bo ŷσυșǝғ ˛♡ (@azoza_5) January 27, 2021

تفاعل سريع من المرور:

وتفاعل المرور عبر حسابه بموقع تويتر، مع شكوى المواطنة، وقال إنه تم القبض على سائق المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

وكانت المواطنة قد نشرت مقطع فيديو يبين مخالفة قائد المركبة وتعمده إيقافها على الطريق.

توجيهات مرورية:

وأكد المرور في وقت سابق أن الالتزام بالمسارات المحددة على الطريق، وإعطاء الإشارات اللازمة قبل الانتقال بوقتٍ كافٍ؛ يساهم في انسيابية الحركة المرورية وعدم تعريض الآخرين لخطر الحوادث.

وأضاف أن “الانتقال للمسار المخصص للخروج بشكل مفاجئ مخالف لقواعد السير والسلامة المرورية”.

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