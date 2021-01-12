القصبي: فكرة ذا لاين غير مسبوقة وترمز للمستقبل الجديد

المواطن - الرياض

أكد وزير التجارة، وزير الإعلام المكلف، ماجد القصبي أن فكرة مشروع ذا لاين الذي أعلن عنه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قبل عدة أيام فكرة غير مسبوقة وترمز للمستقبل الجديد وما يتيحه من فرص.

وقال القصبي في تصريحات لقناة الإخبارية إن مشروع نيوم سيخلق فرص عمل وأفكارًا للأبحاث والابتكار للشباب حيث يربط 3 قارات ويعزز من الشراكات النوعية، مشيرًا إلى أن 70% من سكان العالم يستطيعون الوصول إلى نيوم خلال 8 ساعات.

ما هو مشروع ذا لاين ؟

يذكر أن ذا لاين هو أول مخطط حضري منذ أكثر من 150 عامًا بتصميم مبتكر يضع البنية التحتية في طبقة مخفية تحت الأرض لتتيح البناء في قلب الطبيعة وحولها من دون الإضرار بها.

كيف سيعمل ذا لاين ؟

سوف يتم ابتكار 3 مسارات أحدها فوق الأرض واثنان تحتها، حيث يخصص المسار الأول منها – فوق الأرض – للمشاة حيث يمكن التجول في المدينة والوصول إلى المرافق والوجهات التي يبحث عنها في غضون 20 دقيقة.

أما الطبقة الثانية فهي طبقة الخدمات وهي طبقة مخفية من البنى التحتية تحت الأرض فيما تحتوي الطبقة الثالثة ” ذا سباين ” على وسائل نقل فائقة السرعة وحركة شحن تعمل بتقنية الجيل القادم حيث تدار عملية التنقل بواسطة الذكاء الاصطناعي.

إيقاع حياة مختلف

وسيجد الإنسان في مدينة ذا لاين – بإذن الله تعالى – إيقاع حياة جميلة تعج بالحراك البشري بعيدًا عن عوادم السيارات والطرق المعبدة وانبعاثات الكربون لتلبي احتياجاته المعيشية بأساليب عصرية متطورة وسط طبيعة هادئة بكل مكوناتها البيئية، وتزخر على امتداد 170 كم بعناصر طبيعية وحيوية مختلفة تجتمع فيها نِعم الله : الماء، والهواء، والشمس، وهي عناصر يتأثر بها الإنسان في حياته ويطوع استخداماتها له من أجل استقرار معيشته، وإذا اجتمعت في لحظة جميلة فهي مصدر للإلهام والتفكر الممزوج بصفاء النفس في ملكوت الله الواسع.

شارك الخبر