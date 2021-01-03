الكويت تجدد تعليق الرحلات الجوية إلى بريطانيا

المواطن - متابعة

جددت الكويت تعليق الرحلات الدولية إلى بريطانيا اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل بعدما سمحت بها بشكل مؤقت يوم أمس السبت.

وقالت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي على “تويتر”: “بناءً على تعليمات السلطات الصحية في الدولة، تقرر تعليق الرحلات التجارية المباشرة من وإلى بريطانيا وذلك ابتداءً من الأربعاء المقبل”.

وأعلنت الإدارة تشغيل رحلات إضافية من الدول التي يتواجد فيها مواطنون عالقون بعد استئناف الرحلات التجارية اعتبارًا من يوم أمس السبت، لتسهيل عودة المسافرين في هذه الظروف الاستثنائية.

وكانت الإدارة أعلنت نهاية ديسمبر الماضي إضافة بريطانيا إلى قائمة الدول الممنوع دخول القادمين منها، وتصنيفها ضمن الدول عالية الخطورة، بعد ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا هناك.

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