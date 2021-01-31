المدة المتوقعة لغياب سلمان الفرج

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن الإصابة التي تعرض لها سلمان الفرج لاعب وسط نادي الهلال، قد تُهدد موسمه مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

تدخل بيتروس يحرم سلمان الفرج من استكمال اللقاء

وكان الفرج غادر لقاء النصر أمس في بطولة السوبر السعودي متأثرًا بإصابة تعرض لها في قدمه اليمنى بعد تدخل عنيف عليه من اللاعب البرازيلي بيتروس لاعب نادي النصر.

ومن المتوقع غياب الفرج عن مباريات الهلال لمدة شهرين بسبب الإصابة وفقًا لـ صحيفة “الرياضية”.

بالطبع المهمة ستكون صعبة أمام المدرب الروماني رازفان لوشيسكو من أجل تحديد بديل الفرج، حيث سيكون الأقرب هو اللاعب ناصر الدوسري.

وفي وقت سابق من اليوم، كشف نادي الهلال تفاصيل إصابة سلمان الفرج، التي تعرض لها أمس.

الفرج يعاني من التواء شديد بمفصل القدم

وذكر الهلال في بيانه عبر حسابه في “تويتر” أن الفحوصات الطبية كشفت إصابة الفرج بالتواء شديد في مفصل القدم، وسيتم عرض الفحوصات الطبية على جراح متخصص في القدم، لتحديد برنامجه العلاجي ومدى حاجته لعملية من عدمها.

وكان سلمان الفرج جدد في الأيام الماضية عقده مع الهلال قبل مواجهة النصر في السوبر السعودي، ليبقى مع الزعيم حتى عام 2025.

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