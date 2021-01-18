المرور يحذر من الوقوف الخاطئ: خطر ومخالف للأنظمة

المواطن - الرياض

أكد المرور السعودي أن الوقوف الخاطئ سبب في الازدحامات المرورية وهدر وقت الآخرين.

تعطيل لحركة المرور:

وأوضح المرور، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، مساء اليوم الاثنين، أن الوقوف الخاطئ يعطل الآخرين ويعرقل حركة السير وغير آمن للمركبة، كما أنه مخالف للأنظمة المرورية.

استعمال منبهات المركبات:

كما أعاد التذكير بأهمية عدم استخدام منبهات المركبات من دون الحاجة لذلك، وقال: إن استعمال قائد المركبة لمنبهها لغير الحاجة تتسبب في إزعاجهم ويربك قائدي المركبات، متابعًا: “لا تكن سببًا في إزعاج الآخرين”.

وبحسب نظام المرور، لا يجوز استعمال أجهزة التنبيه إلا في حالة الضرورة لتنبيه مستعملي الطريق، إما إلى اقتراب المركبة أو خطر ناشئ عنها أو خطر يتهددها، كما لا يجوز استعمال المنبهات الصوتية بطريقة تزعج المارة أو تقلق راحة الجمهور، ولا يجوز أن يكون المنبه الصوتي متعدد النغمات أو يصدر أنغامًا أو أصواتًا أخرى لا تتفق مع الغرض من أجهزة التنبيه.

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