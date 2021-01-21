المسند: الكتلة الهوائية الباردة تتربع فوق أجواء معظم المناطق الآن

المواطن - الرياض

أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، عبدالله المسند أن الكتلة الهوائية الباردة تتربع فوق أجواء معظم المناطق الآن.

المسند يوضح تحركات الكتلة:

وتابع في تغريدة له عبر تويتر: أن الكتلة الهوائية الباردة جبهتها الأمامية المغبرة تبلغ الربع الخالي وشمالي الإمارات، وفي الساعات القادمة ستبلغ اليمن وعمان، ومتوقع أن تنشط الرياح الشمالية مجددًا مثيرة لبعض الغبار في الشرق والوسط، وتكون شرقية نشطة مثيرة للغابر في الغربية.

ونشر المسند بعض الخرائط التي تبين حركة الكتلة الهوائية الباردة اليوم الخميس.

درجات حرارة تحت الصفر:

وتوقع مركز الأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم نشاط للرياح السطحية تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في الرؤية الأفقية على مناطق (الرياض، الشرقية، القصيم، المدينة المنورة، مكة المكرمة، تبوك، نجران، عسير، الباحة) مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة.

كما يستمر انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي على مناطق المملكة الشمالية.

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