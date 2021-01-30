“المنشطات” تُراقب لاعبي الهلال والنصر

المواطن - محمد سمعه

سيتواجد فريق من اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات في مباراة الهلال والنصر ببطولة السوبر السعودي؛ لمراقبة اللاعبين واختيار البعض منهم للكشف عن المنشطات بعد نهاية اللقاء.

وذكر الحساب الرسمي لـ بطولة كأس السوبر السعودي عبر “تويتر” أن لجنة الرقابة على المنشطات ستتواجد في السوبر، كما تم إبلاغ إدرايي الفريقين بالإجراءات المتبعة للكشف.

درة الملاعب جاهز لـ سوبر الهلال والنصر:

وفي وقت سابق، نشر الحساب الرسمي لـ وزارة الرياضة عبر “تويتر” صورًا لـ ملعب الملك فهد الدولي، وهو في كامل جاهزيته استعدادًا لمباراة الهلال والنصر في بطولة كأس السوبر السعودي مساء اليوم السبت.

وستنطلق المباراة على “درة الملاعب” في تمام الثامنة والربع من مساء اليوم، حيث يطمح الهلال بطلي الدوري والكأس لنيل السوبر وتحقيق الرباعية مع المدرب رازفان لوشيسكو، بينما يطمح النصر للفوز بلقب السوبر الثاني في تاريخه.

أمنيات بخروج مشهد يليق بالرياضة السعودية:

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