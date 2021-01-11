المولد يجري عملية جراحية ناجحة

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي القادسية، عن إجراء نجم الفريق الأول لكرة القدم، عادل المولد لعملية جراحية ناجحة، اليوم الاثنين.

المولد يُجري جراحة:

ونشر حساب نادي القادسية الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة لمدافعه عادل المولد بعد إجراء عملية تنظيف غضروف الركبة، تحت إشراف الشريك الطبي “مستشفيات المانع”.

وظهر عادل بشكل مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية هذا الموسم، ويسعى المدير الفني التونسي يوسف المناعي لتجهيزه فنيًّا وبدنيًّا جيدًا خلال الفترة المقبلة، قبل العودة إلى المشاركة.

القادسية في دوري محمد بن سلمان:

على الجانب الآخر، يستعد القادسية لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، مساء يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية المركز العاشر في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 17 نقطة، فيما يقع الفيصلي في المركز الـ11 برصيد 13 نقطة.

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