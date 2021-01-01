المولد يدرس عروض الرحيل عن الأهلي

المواطن - مروة نبيل

أصبح سعيد المولد قريبًا للغاية من الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعد نهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي.

المولد يدرس عروض الرحيل

وأكدت مصادر خاصة لـ”الرياضية”، أن سعيد المولد بدأ فعليًّا دراسة العروض المقدمة له، بعد دخوله الفترة الحرة، التي تتيح له التوقيع مع أي نادٍ آخر دون الرجوع إلى ناديه الأصلي.

وأضافت المصادر: “اللاعب أبلغ إدارة الأهلي برغبته في الرحيل بعد نهاية عقده، حيث سبق له رفض بعض العروض التي قدمت له قبل دخوله الفترة الحرة، بعد اشتراط إدارة النادي تنازله عن بعض المبالغ المستحقة له مقابل الموافقة على انتقاله”.

ويواصل سعيد المولد تدريباته اليومية مع الأهلي طوال الفترة الماضية، على الرغم من عدم مشاركته في المباريات الرسمية، ومن المتوقع أن يحسم أمره خلال الأيام المقبلة بعد دراسة كافة العروض مع وكيل أعماله.

الأهلي في دوري محمد بن سلمان

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره التعاون، مساء يوم غد السبت، ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 22 نقطة، فيما يقع التعاون في المركز السابع برصيد 14 نقطة.

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