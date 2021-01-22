النصر ينتفض بعد 7 جولات في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

تحسن أداء الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بشكل لافت في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، بعد بدايته المخيبة للآمال خلال أول 7 جولات.

إقالة فيتوريا بعد البداية المتعثرة

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بقيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا منافسات الموسم الرياضي الحالي بشكل متذبذب، حيث اكتفى بفوز وتعادل خلال أول 7 جولات من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واتخذت إدارة النادي برئاسة صفوان السويكت قرارًا بإقالة فيتوريا، نهاية ديسمبر الماضي، وقررت تعيين مدرب شباب العالمي، الكرواتي ألين هورفات مديرًا فنيًا للفريق الأول بشكل مؤقت، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

انتفاضة النصر في دوري محمد بن سلمان

وتلقى النصر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بشكل مخيب للآمال، حيث تلقى 5 هزائم، وفاز في مباراة وتعادل في أخرى، وسجيل 7 أهداف، واهتزت شباكه 11 مرة، وحافظ على نظافة شباكه مرة واحدة.

وتحسن أداء العالمي خلال الـ7 جولات التالية، حيث فاز في 5 مباريات وتعادل مرة وخسر أخرى، ونجح في تسجيل 15 هدفًا، واستقبل 8 أهداف، وحافظ على نظافة شباكه مرتين، وذلك وفقًا لـ”دوري بلس”.

وتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر إلى المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 20 نقطة، وتنتظره مباراة هامة أمام الاتحاد في الجولة الـ15.

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