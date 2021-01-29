الهلال الأكثر حصولًا على ركنيات بدوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مستوى مميزًا خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي الحالي.

الهلال الأكثر حصولًا على الركنيات

وظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقيادة مدربه الروماني رازفان لوشيسكو بمستوى مميز على الصعيد الهجومي، وأنهى منافسات الدور الأول في صدارة أكثر الفرق حصولًا على ركلات ركنية بـ104 ركلات.

ويملك الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم 30 نقطة، محتلًا بهم صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليتوج بطلًا للشتاء، وبفارق نقطة عن الشباب والأهلي أصحاب المركزين الثاني والثالث.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره العين على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية في الباحة، مساء يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ16 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الفرق الأكثر حصولًا على ركنيات في دوري محمد بن سلمان

وكشف حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن أكثر الفرق حصولًا على ركنيات في الدور الأول من البطولة، وجاء الهلال في الصدارة، ثم نادي ضمك في المركز الثاني بـ90 ركنية.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، المركز الثالث في القائمة بـ88 ركلة ركنية، وبفارق تسديدة واحدة عن فريق التعاون، فيما يتواجد نادي النصر في المركز الخامس، بعدما حصل على 84 ركنية في الدور الأول.

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