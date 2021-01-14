الهلال يتفق مع سلمان الفرج على التجديد لـ4 مواسم

المواطن - مروة نبيل

نجحت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل في الاتفاق مع قائد الفريق الأول لكرة القدم، سلمان الفرج على تجديد عقده رسميًا.

سلمان الفرج يُجدد عقده

وذكر حساب “الرياضية – عاجل” الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قبل قليل، أن إدارة الهلال اتفقت نهائيًا مع سلمان الفرج لتجديد عقده 4 أعوام مقابل 10 ملايين ريال للموسم الواحد؛ ليصبح أغلى لاعب سعودي في الفترة الحالية.

وكان سلمان الفرج صاحب الـ31 عامًا، قد دخل مؤخرًا الفترة الحرة من عقده والتي تسمح له بالتوقيع لأي ناد دون الحصول على موافقة الهلال، فيما أكدت تقارير صحافية اهتمام نادي النصر بالحصول على خدماته.

وتعرض قائد الهلال لهجوم من جماهير الأزرق بسبب مماطلته حول تجديد العقد مع النادي بالفترة الأخيرة، خاصة أن الإدارة قدمت له أكثر من عرض، ولكنه رفضه بسبب القيمة المالية، قبل أن يتم التوصل لاتفاق.

الهلال في دوري محمد بن سلمان

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره الأهلي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، مساء يوم غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، ينفرد الزعيم بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 25 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المركز الثالث بـ22 نقطة.

شارك الخبر