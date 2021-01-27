الوحدة في ورطة بسبب إلتون خوزيه

المواطن - مروة نبيل

أصبح نادي الوحدة في مأزق، بسبب المستحقات المالية المتأخرة للاعبه السابق، البرازيلي إلتون خوزيه الذي تقدم بشكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

إلتون خوزيه يشكو الوحدة

وتقدم إلتون خوزيه بشكوى رسمية إلى “فيفا” ضد ناديه السابق الوحدة، بسبب عدم الوفاء بالاتفاق المبرم بينهما بشأن المخالصة المالية، التي تم توقيعها في أكتوبر 2020، وذلك حسبما أكد مصدر خاص لـ”الرياضية”.

وتابع المصدر ذاته: “المخالصة المالية تنصُّ على دفع المبلغ المتبقي لإلتون (400.427 ريالًا) على 6 دفعات شهرية، تُدفع نهاية كل شهر ميلادي، بدءًا من نوفمبر 2020 حتى إبريل 2021، على أن تبلغ الدفعة الشهرية 66.738 ريالًا”.

وأضاف: “نادي الوحدة لم يلتزم بسداد الدفعتين الأولى والثانية عن نوفمبر وديسمبر نحو 133 ألف ريال، ما دفع إلتون خوزيه إلى رفع شكوى للفيفا، الخميس الماضي، على الرغم من أن المبلغ ليس كبيرًا، مبينًا أنه ينتظر حاليًّا الرد عليها لإكمال الإجراءات النظامية”.

وكان نادي الحمرية الإماراتي قد أعلن، في الصيف الماضي، عن تعاقده رسميًّا مع إلتون خوزيه؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي الجديد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

إلتون مسيرة من التألق في السعودية

وبدأ إلتون خوزيه مسيرته في السعودية مع النصر عام 2008، وتوج معه بلقب كأس الأمير فيصل بن فهد، قبل أن ينضم إلى الفتح بداية عام 2012، وتألق معه بشكل لافت، وتوج معه بلقبي الدوري وكأس السوبر، بجانب المشاركة في دوري أبطال آسيا.

ولعب بعد ذلك في صفوف القادسية، قبل أن ينضم إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، ويُعد من أكثر اللاعبين تسجيلًا في الدوري السعودي للمحترفين منذ انطلاقه عام 2018، رغم لعبه في وسط الملعب، حيث أحرز 68 هدفًا، ويمتاز بتسديد الكرات الثابتة.

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