اليمن: تصنيف واشنطن الحوثيين منظمة إرهابية قرار صائب

المواطن - واس

رحبت الجمهورية اليمنية بقرار حكومة الولايات المتحدة الأمريكية تصنيف جماعة الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية، الذي ينسجم مع مطالب الحكومة اليمنية لمعاقبة هذه الميليشيات الإرهابية.

وأشارت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) اليوم إلى أنه -بعد مضي ست سنوات من الحرب وفرض الكثير من العقوبات بحق أفراد – نعتقد أنه ينبغي الاستمرار في تصعيد وتكثيف جميع الضغوط السياسية والقانونية على الحوثيين من أجل تهيئة الظروف المواتية لحل سلمي للصراع، الذي يهدف إلى إيجاد حل نهائي لهذا الصراع المأساوي الذي طال أمده في اليمن.

وقالت الوزارة: “إن الحوثيين يستحقون تصنيفهم كمنظمة إرهابية أجنبية ليس فقط لأعمالهم الإرهابية ولكن أيضاً لمساعيهم الدائمة لإطالة أمد الصراع والتسبب في أسوأ كارثة إنسانية في العالم”.

وأكدت وزارة الخارجية أن دعم إيران الأيديولوجي والمالي والعسكري والفني للحوثيين هو الذي سمح لهم بالانخراط في أعمال إرهابية طائشة ومستهجنة، إضافة إلى ذلك الهجوم الإرهابي يوم 30 ديسمبر 2020م على مطار عدن الذي استهدف الحكومة وتسبب في مقتل وجرح العشرات.

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