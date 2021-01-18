اليوفي يُعاني مع بيرلو في الدوري الإيطالي

المواطن - مروة نبيل

يُعاني اليوفي، بقيادة مدربه أندريا بيرلو، من تراجع الأداء والنتائج في الدوري الإيطالي لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي، والتي كان آخرها خسارته ضد إنتر ميلان بثنائية نظيفة.

اليوفي يُعاني مع بيرلو:

ولعب اليوفي ضد إنتر ميلان على ملعب “سان سيرو”، مساء أمس الأحد، وذلك في إطار مواجهات الجولة الـ18 من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز، وانتهت المباراة بخسارة يوفنتوس بهدفين دون رد، أحرزهما أرتورو فيدال ونيكولو باريلا.

ولم ينجح بيرلو الذي يخوض موسمه الأول كمدرب في قيادة اليوفي لتحقيق نتائج إيجابية حتى الآن، حيث فشل في تحقيق أكثر من 10 انتصارات خلال أول 17 مواجهة، للمرة الأولى منذ منافسات موسم 2010/ 2011.

وجمع اليوفي بقيادة ماوريسيو ساري بعد مرور 17 مباراة الموسم الماضي 9 نقاط أكثر مما حققه الفريق الأول لكرة القدم مع بيرلو هذا الموسم، وعلى الرغم من التتويج بلقب الدوري الإيطالي، إلا أن ذلك لم ينقذه من الإقالة.

ويعمل بيرلو على تطوير أداء يوفنتوس وزيادة نسبة استحواذه في المباريات، وسبق أن صرح بأنه يحتاج إلى مزيد من الوقت، ولكن مع التراجع المستمر سيحتاج إلى التطوير بشكل أسرع في ظل الانتقادات التي تعرض لها مؤخرًا.

ترتيب الدوري الإيطالي:

وجاء ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، كالتالي؛ إنتر ميلان في الصدارة برصيد 40 نقطة، متساويًا مع ميلان، الذي يملك مباراة مؤجلة، ثم يوفنتوس برصيد 36 نقطة، وبفارق نقطتين عن روما، ثم نابولي بـ33 نقطة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتالانتا المركز السادس برصيد 32 نقطة، وبفارق نقطة عن لاتسيو، ثم ساسولو بـ30 نقطة، وحل هيلاس فيرونا تاسعًا بـ27 نقطة، يليه سامبدوريا برصيد 23 نقطة، ويتواجد بينفينتو في المركز الـ11 بـ21 نقطة.

ويتواجد بولونيا في المركز الـ12 برصيد 20 نقطة، وبفارق نقطتين عن سبيزيا كالتشو وفيورنتينا، ثم أودينيزي برصيد 16 نقطة، وحل جنوى في المركز الـ16 بـ15 نقطة، يليه كالياري بـ14 نقطة، وبفارق نقطة عن تورينو وبارما، ويتذيل كروتوني جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 12 نقطة.

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