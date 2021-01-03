انتشار سريع لـ كورونا في تونس

المواطن - متابعة

تشهد تونس انتشارًا سريعًا لفيروس كورونا في الأيام الأخيرة، وسط تحذيرات السلطات الصحية من موجة جديدة للفيروس في شهر يناير الجاري.

وشددت وزارة الصحة على ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية من عدوى فيروس كورونا، خصوصًا بعد تسجيل تطور في الوضع الوبائي العالمي وظهور سلالة جديدة من الفيروس بعدد من البلدان الأوروبية.

وأقرت الوزارة إجراءات تخص الوافدين من البلدان المعنية بظهور السلالة الجديدة تتمثل خاصة في الاستظهار بنتائج سلبية لتحاليل “RT-PCR” لا يتعدّى على إنجازها 72 ساعة عند التسجيل للسفر وفرض الحجر الصحي لمدّة 14 يومًا على الوافدين.

وحذرت الناطقة باسم وزارة الصحة ومديرة مرصد الأمراض المستجدة الدكتورة نصاف بن علية من أن “التجمعات وعدم الالتزام بتطبيق إجراءات التوقي من كورونا قد تنجر عنها أحداث أليمة”.

وذكرت ابن علية في تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية” أن الحالة الوبائية ما زالت تشهد عدوى مجتمعية، رغم أن السلطات الصحية كانت تطمح في خفض مستوى انتشار المرض بين السكان، لكن معدل الوفيات المسجل يوميًّا ارتفع إلى ما بين 50 و60 حالة وفاة يوميًّا.

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