بالأرقام.. أكثر 10 دول تضررًا من كورونا

المواطن - متابعة

ارتفع إجمالي إصابات فيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 99.6 مليون حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات أكثر من 2.1 مليون وفاة في الوقت الذي تتسابق فيه الدول على تطعيم مواطنيها بلقاح كورونا المستجد.

وفيات كورونا حول العالم

ونشرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية تصنيفًا لأكثر دول العالم التي تضررت بسبب وفيات كورونا بحسب الإحصائيات الرسمية المعلنة في هذه الدول حيث جاءت القائمة كما يلي:

تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس حيث سجلت 420963 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات فيها بلغ 25.272.812.

أما البرازيل فقد جاءت في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ217664، وإجمالي الإصابات 8.871.393.

وفي المرتبة الثالثة جاءت الهند بإجمالي وفيات 153470، وإجمالي إصابات 10.667.736.

وفي المرتبة الرابعة حلت المكسيك من حيث عدد الوفيات عند 150273، وإجمالي الإصابات 1.763.219.

وفي المرتبة الخامسة بريطانيا بإجمالي وفيات عند 98723، وإجمالي إصابات 3.680.101.

وسادسا إيطاليا عند إجمالي وفيات 85881، وإجمالي إصابات 2.475.372.

وفي المرتبة السابعة فرنسا بإجمالي وفيات عند 73636، وإجمالي إصابات عند 3.116.355.

وفي المرتبة الثامنة روسيا بإجمالي وفيات 68841، وإجمالي إصابات عند 3.698.246.

وفي المرتبة التاسعة جاءت إيران بإجمالي وفيات 57481، وإجمالي إصابات 1.379.286.

وفي المرتبة العاشرة إسبانيا بإجمالي وفيات 56208، وإجمالي إصابات عند 2.593.382.

حالات كوفيد 19 في السعودية

وحتى يوم أمس بلغ عدد حالات التعافي من كوفيد 19 في المملكة 358137 حالة، فيما وصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا إلى 2092 حالة من بينها 333 حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى 366584 حالة، توفي منهم 6355 حالة.

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