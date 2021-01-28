بالأسماء.. البيئة تدعو 97 مقبولاً على وظائفها لاستكمال المسوغات

المواطن - الرياض

دعت وزارة البيئة 97 متقدماً ومتقدمة على وظائفها المعلن عنها يوم 17 / 3/ 1442هـ ، لاستكمال مسوغات التعاقد خلال 15 يوماً، اعتباراً من تاريخ 18 / 6 / 1442هـ.

وقالت الوزارة إنه سوف يتم استقبال المقبولين على الوظائف بديوان الوزارة في المكان التالي : مبنى وكالة الخدمات المشتركة / الإدارة العامة للموارد البشرية الدور (3)- حي الملك عبدالله -مخرج (12) .

أسماء المرشحين على وظائف وزارة البيئة

الاسم رقم الهوية محمد حميد بن علي البوجباره ******6069 سجاد عدنان بن مجيد المقبل ******0412 عبدالرحمن خالد بن سعد الضويحي ******5462 عبدالاله فهد بن عبدالله العبدالعظيم ******5772 سليمان حمد محمد العيدي ******3623 ابراهيم عبدالله بن ناصر الدبيب ******9653 عدنان خلف ثاري الرشيدي ******9341 عاصم عبدالكريم بن صالح الثنيان ******1982 عبدالرحمن محمد سعد الحمد ******4532 فيصل صالح سليمان الناصر ******7466 اكرم عبدالله بن حسين المحمد صالح ******4248 سليمان عبدالله سليمان الرثيع ******7541 محمد حسن بن محروس السويج ******8063 جهاد جميل محمد الضبيعي ******9751 عبدالكريم مرضي عوض الحربي ******0256 رضا علي بن ابراهيم الدالوي ******7890 احمد محمدرضاء بن علي الهاجري ******7693 عدنان احمد بن عدنان الهاشم ******6516 فهد سعد فهد الدحيلان ******9242 ناصر علي بن عبدالله النزر ******3610 عبدالغني عبدالله محمد المحسن ******1273 سلطان محمد خالد العوفي ******8999 ماجد ملفي حمود المطيري ******8874 علي عبدالله محمد المؤمن ******5115 عساف عزيز محمد الحربي ******1078 احمد محمد بن ابراهيم الغامدي ******6511 ياسين عبدالملك عبدالغني شيخ ******8686 سلطان بندر عبدالرحمن العتيبي ******9980 علي ايمن علي الرقيبه ******6138 عمر سالم سماح الشراري ******7892 فارس محمد لافي الحربي ******0872 فيصل فهد زيد الفهيد ******7639 محمد حسن بن علي السويلم ******6949 عبدالله حسن بن علي السويلم ******6915 محمد ناجي بن عايش القطيفي ******9830 عبدالله ابراهيم عبدالله الهويش ******9803 قاسم يوسف محمد المهدي ******8768 احمد محمد عبدالرحمن الشدوخي ******6970 احمد خالد مبارك الحربي ******3173 أحمد دحيم نداء العوفي ******0414 حمود مشوح محمد العنزي ******8245 محمد حمود علي السلامه ******3743 طلال ضيف الله مبارك الشراري ******8815 مهدي احمد بن علي المكينه ******7693 مازن مهدي عياد الحربي ******4242 عادل ابراهيم صالح القربان ******9581 حسن غازي قاسم بخيت ******3840 زكي طاهر بن عايش المسيليم ******1850 فاضل أبراهيم محمد الحمد ******6355 عبدالمجيد محمد بن ظيف الله كريرى ******0508 محمد عبدالله احمد البن احمد ******0617 مهدي عباس بن علي الجويهر ******0568 علي أحمد صالح العمران ******0388 فارس سليمان ابراهيم الشهراني ******6103 عمر ناصر وحلان الرويلي ******1800 بلال قدير بن سلمان الخزعل ******9274 محمد مزهي زاهي الصبحي ******2522 سعود سويلم قويعان الحويطي ******8000 محمد مرزوق بن معيض الصبحي ******2887 احمد علي احمد دهل ******3787 عبدالرحمن صالح بن عبدالرحمن الطريف ******5375 رضا حسين علي الخواجه ******7351 لافي علي بن سلمان البوحويح ******7600 حسين علي بن حسين السلامه ******7479 محمد خليل ابراهيم العلي ******7108 خليل سامي خليل الدريسي ******2361 عبدالمنعم صالح عبدالله المرحوم ******7016 مصطفي علي صالح البن احمد ******1858 جعفر حسن سلطان ال سلطان ******4206 عبدالعزيز سليم حمادي الحربي ******8019 نايف ابراهيم عوض المعيدي ******4583 عبدالرحمن ملاهد جطيل الرويلي ******9077 ريان مسلم ابن حميد الحربي ******0848 محمد صالح نواديس الزهراني ******1130 علي عبدالله محمد العطية ******7463 عبدالله سعيد بن شديد الصبحي ******1751 سعود يوسف أحمد العبيد ******8526 عبدالعزيز علي بن حسين البدر ******1630 محمد سعيد ابراهيم المسلم ******0252 مسلم عبداللطيف حبيب العبيدان ******3303 صالح علي احمد دهل ******0225 فهد سالم مرشود الصبحي ******4003 ريان منصور دخيل العنزي ******3590 سلمى خالد بن احمد النفيعي ******7230 حمود خالد جزاع الشمري ******0569 شوق فهد عبدالله الغنام ******8251 دنا عبدالله زيد آل ظافر ******9862 فهدة فهد عبيد الغفيلي ******3028 رهام سعيد سعد الاحمري ******4173 زيد علي احمد شبلي ******2469 Fanan abdulaziz H alaql ******1697 عبير محمد حسن عجلان ******8918 ليلى عمر محمد غزواني ******1187 حمده عنيزان عسكر العنزي ******2826 محمد ذيب مبارك العصيمي ******3866 مريم ابراهيم سعود الموسى ******2879 هديل سالم مسند الجهني ******4277 دعوة 135 للمقابلة الشخصية وكانت دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الخميس، 135 متقدمًا ومتقدمة على وظائفها للمقابلة الشخصية. وتبدأ وزارة البيئة والمياه والزراعة يوم الأحد مطلع الأسبوع المقبل استقبال المرشحين للمقابلات الشخصية ومطابقة البيانات، على 170 من وظائفها الرسمية بنظام التعاقد في عدد من التخصصات الإدارية، الفنية، والهندسية بديوان الوزارة ومناطق المملكة، والتي تم الإعلان عنها يوم الثلاثاء 8 / 7 /1441هـ، وتشمل كلا الجنسين، وذلك في مبنى ديوان الوزارة على الطريق الدائري الشرقي بمخرج (12). وأوضحت الوزارة أن ذلك سيكون وفق للجدول الزمني للمقابلات الشخصية للمتقدمين وعددهم 135 مرشحًا ومرشحة على النحو التالي: هنا.

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