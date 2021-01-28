بالأسماء.. البيئة تدعو 97 مقبولاً على وظائفها لاستكمال المسوغات

دعت وزارة البيئة 97 متقدماً ومتقدمة على وظائفها المعلن عنها يوم 17 / 3/ 1442هـ ، لاستكمال مسوغات التعاقد خلال 15 يوماً، اعتباراً من تاريخ 18 / 6 / 1442هـ.
وقالت الوزارة إنه سوف يتم استقبال المقبولين على الوظائف بديوان الوزارة في المكان التالي : مبنى وكالة الخدمات المشتركة / الإدارة العامة للموارد البشرية الدور (3)- حي الملك عبدالله -مخرج (12) .
أسماء المرشحين على وظائف وزارة البيئة
|
الاسم
|
رقم الهوية
|
محمد حميد بن علي البوجباره
|
******6069
|
سجاد عدنان بن مجيد المقبل
|
******0412
|
عبدالرحمن خالد بن سعد الضويحي
|
******5462
|
عبدالاله فهد بن عبدالله العبدالعظيم
|
******5772
|
سليمان حمد محمد العيدي
|
******3623
|
ابراهيم عبدالله بن ناصر الدبيب
|
******9653
|
عدنان خلف ثاري الرشيدي
|
******9341
|
عاصم عبدالكريم بن صالح الثنيان
|
******1982
|
عبدالرحمن محمد سعد الحمد
|
******4532
|
فيصل صالح سليمان الناصر
|
******7466
|
اكرم عبدالله بن حسين المحمد صالح
|
******4248
|
سليمان عبدالله سليمان الرثيع
|
******7541
|
محمد حسن بن محروس السويج
|
******8063
|
جهاد جميل محمد الضبيعي
|
******9751
|
عبدالكريم مرضي عوض الحربي
|
******0256
|
رضا علي بن ابراهيم الدالوي
|
******7890
|
احمد محمدرضاء بن علي الهاجري
|
******7693
|
عدنان احمد بن عدنان الهاشم
|
******6516
|
فهد سعد فهد الدحيلان
|
******9242
|
ناصر علي بن عبدالله النزر
|
******3610
|
عبدالغني عبدالله محمد المحسن
|
******1273
|
سلطان محمد خالد العوفي
|
******8999
|
ماجد ملفي حمود المطيري
|
******8874
|
علي عبدالله محمد المؤمن
|
******5115
|
عساف عزيز محمد الحربي
|
******1078
|
احمد محمد بن ابراهيم الغامدي
|
******6511
|
ياسين عبدالملك عبدالغني شيخ
|
******8686
|
سلطان بندر عبدالرحمن العتيبي
|
******9980
|
علي ايمن علي الرقيبه
|
******6138
|
عمر سالم سماح الشراري
|
******7892
|
فارس محمد لافي الحربي
|
******0872
|
فيصل فهد زيد الفهيد
|
******7639
|
محمد حسن بن علي السويلم
|
******6949
|
عبدالله حسن بن علي السويلم
|
******6915
|
محمد ناجي بن عايش القطيفي
|
******9830
|
عبدالله ابراهيم عبدالله الهويش
|
******9803
|
قاسم يوسف محمد المهدي
|
******8768
|
احمد محمد عبدالرحمن الشدوخي
|
******6970
|
احمد خالد مبارك الحربي
|
******3173
|
أحمد دحيم نداء العوفي
|
******0414
|
حمود مشوح محمد العنزي
|
******8245
|
محمد حمود علي السلامه
|
******3743
|
طلال ضيف الله مبارك الشراري
|
******8815
|
مهدي احمد بن علي المكينه
|
******7693
|
مازن مهدي عياد الحربي
|
******4242
|
عادل ابراهيم صالح القربان
|
******9581
|
حسن غازي قاسم بخيت
|
******3840
|
زكي طاهر بن عايش المسيليم
|
******1850
|
فاضل أبراهيم محمد الحمد
|
******6355
|
عبدالمجيد محمد بن ظيف الله كريرى
|
******0508
|
محمد عبدالله احمد البن احمد
|
******0617
|
مهدي عباس بن علي الجويهر
|
******0568
|
علي أحمد صالح العمران
|
******0388
|
فارس سليمان ابراهيم الشهراني
|
******6103
|
عمر ناصر وحلان الرويلي
|
******1800
|
بلال قدير بن سلمان الخزعل
|
******9274
|
محمد مزهي زاهي الصبحي
|
******2522
|
سعود سويلم قويعان الحويطي
|
******8000
|
محمد مرزوق بن معيض الصبحي
|
******2887
|
احمد علي احمد دهل
|
******3787
|
عبدالرحمن صالح بن عبدالرحمن الطريف
|
******5375
|
رضا حسين علي الخواجه
|
******7351
|
لافي علي بن سلمان البوحويح
|
******7600
|
حسين علي بن حسين السلامه
|
******7479
|
محمد خليل ابراهيم العلي
|
******7108
|
خليل سامي خليل الدريسي
|
******2361
|
عبدالمنعم صالح عبدالله المرحوم
|
******7016
|
مصطفي علي صالح البن احمد
|
******1858
|
جعفر حسن سلطان ال سلطان
|
******4206
|
عبدالعزيز سليم حمادي الحربي
|
******8019
|
نايف ابراهيم عوض المعيدي
|
******4583
|
عبدالرحمن ملاهد جطيل الرويلي
|
******9077
|
ريان مسلم ابن حميد الحربي
|
******0848
|
محمد صالح نواديس الزهراني
|
******1130
|
علي عبدالله محمد العطية
|
******7463
|
عبدالله سعيد بن شديد الصبحي
|
******1751
|
سعود يوسف أحمد العبيد
|
******8526
|
عبدالعزيز علي بن حسين البدر
|
******1630
|
محمد سعيد ابراهيم المسلم
|
******0252
|
مسلم عبداللطيف حبيب العبيدان
|
******3303
|
صالح علي احمد دهل
|
******0225
|
فهد سالم مرشود الصبحي
|
******4003
|
ريان منصور دخيل العنزي
|
******3590
|
سلمى خالد بن احمد النفيعي
|
******7230
|
حمود خالد جزاع الشمري
|
******0569
|
شوق فهد عبدالله الغنام
|
******8251
|
دنا عبدالله زيد آل ظافر
|
******9862
|
فهدة فهد عبيد الغفيلي
|
******3028
|
رهام سعيد سعد الاحمري
|
******4173
|
زيد علي احمد شبلي
|
******2469
|
Fanan abdulaziz H alaql
|
******1697
|
عبير محمد حسن عجلان
|
******8918
|
ليلى عمر محمد غزواني
|
******1187
|
حمده عنيزان عسكر العنزي
|
******2826
|
محمد ذيب مبارك العصيمي
|
******3866
|
مريم ابراهيم سعود الموسى
|
******2879
|
هديل سالم مسند الجهني
|
******4277
دعوة 135 للمقابلة الشخصية
وكانت دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الخميس، 135 متقدمًا ومتقدمة على وظائفها للمقابلة الشخصية.
وتبدأ وزارة البيئة والمياه والزراعة يوم الأحد مطلع الأسبوع المقبل استقبال المرشحين للمقابلات الشخصية ومطابقة البيانات، على 170 من وظائفها الرسمية بنظام التعاقد في عدد من التخصصات الإدارية، الفنية، والهندسية بديوان الوزارة ومناطق المملكة، والتي تم الإعلان عنها يوم الثلاثاء 8 / 7 /1441هـ، وتشمل كلا الجنسين، وذلك في مبنى ديوان الوزارة على الطريق الدائري الشرقي بمخرج (12).
وأوضحت الوزارة أن ذلك سيكون وفق للجدول الزمني للمقابلات الشخصية للمتقدمين وعددهم 135 مرشحًا ومرشحة على النحو التالي: هنا.