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بالأسماء.. البيئة تدعو 97 مقبولاً على وظائفها لاستكمال المسوغات

بالأسماء.. البيئة تدعو 97 مقبولاً على وظائفها لاستكمال المسوغات

2021/01/28
الساعة 2:27 مساءً
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بالأسماء.. البيئة تدعو 97 مقبولاً على وظائفها لاستكمال المسوغات وظائف وزارة البيئة
المواطن - الرياض
العناوين الفرعية
1 أسماء المرشحين على وظائف وزارة البيئة
2 دعوة 135 للمقابلة الشخصية

دعت وزارة البيئة 97 متقدماً ومتقدمة على وظائفها المعلن عنها يوم 17 / 3/ 1442هـ ، لاستكمال مسوغات التعاقد خلال 15 يوماً، اعتباراً من تاريخ  18 / 6 / 1442هـ.

 وقالت الوزارة إنه سوف يتم استقبال المقبولين على الوظائف بديوان الوزارة في المكان التالي : مبنى وكالة الخدمات المشتركة / الإدارة العامة للموارد البشرية الدور (3)- حي الملك عبدالله -مخرج (12) .

أسماء المرشحين على وظائف وزارة البيئة

الاسم 

رقم الهوية

محمد حميد بن علي البوجباره

******6069

سجاد عدنان بن مجيد المقبل

******0412

عبدالرحمن خالد بن سعد الضويحي

******5462

عبدالاله فهد بن عبدالله العبدالعظيم

******5772

سليمان حمد  محمد العيدي

******3623

ابراهيم عبدالله بن ناصر الدبيب

******9653

عدنان خلف ثاري الرشيدي

******9341

عاصم عبدالكريم بن صالح الثنيان

******1982

عبدالرحمن محمد سعد الحمد

******4532

فيصل صالح سليمان الناصر

******7466

اكرم عبدالله بن حسين المحمد صالح

******4248

سليمان عبدالله  سليمان الرثيع

******7541

محمد حسن بن محروس السويج

******8063

جهاد جميل محمد الضبيعي

******9751

عبدالكريم مرضي عوض الحربي

******0256

رضا علي بن ابراهيم الدالوي

******7890

احمد محمدرضاء بن علي الهاجري

******7693

عدنان احمد بن عدنان الهاشم

******6516

فهد سعد فهد الدحيلان

******9242

ناصر علي بن عبدالله النزر

******3610

عبدالغني عبدالله محمد المحسن

******1273

سلطان محمد خالد العوفي

******8999

ماجد ملفي حمود المطيري

******8874

علي عبدالله محمد المؤمن

******5115

عساف عزيز محمد الحربي

******1078

احمد محمد بن ابراهيم الغامدي

******6511

ياسين عبدالملك عبدالغني شيخ

******8686

سلطان بندر عبدالرحمن العتيبي

******9980

علي ايمن علي الرقيبه

******6138

عمر سالم سماح الشراري

******7892

فارس محمد لافي الحربي

******0872

فيصل فهد زيد الفهيد

******7639

محمد حسن بن علي السويلم

******6949

عبدالله حسن بن علي السويلم

******6915

محمد ناجي بن عايش القطيفي

******9830

عبدالله ابراهيم عبدالله الهويش

******9803

قاسم يوسف محمد المهدي

******8768

احمد محمد عبدالرحمن الشدوخي

******6970

احمد خالد مبارك الحربي

******3173

أحمد دحيم نداء العوفي

******0414

حمود مشوح محمد العنزي

******8245

محمد حمود علي السلامه

******3743

طلال  ضيف الله مبارك الشراري

******8815

مهدي احمد بن علي المكينه

******7693

مازن مهدي عياد الحربي

******4242

عادل ابراهيم صالح  القربان

******9581

حسن غازي قاسم بخيت

******3840

زكي طاهر بن عايش المسيليم

******1850

فاضل أبراهيم محمد الحمد

******6355

عبدالمجيد محمد بن ظيف  الله كريرى

******0508

محمد عبدالله احمد البن احمد

******0617

مهدي عباس بن علي الجويهر

******0568

علي أحمد صالح العمران

******0388

فارس سليمان ابراهيم الشهراني

******6103

عمر ناصر وحلان الرويلي

******1800

بلال قدير بن سلمان الخزعل

******9274

محمد مزهي زاهي الصبحي

******2522

سعود سويلم قويعان الحويطي

******8000

محمد مرزوق بن معيض الصبحي

******2887

احمد علي احمد دهل

******3787

عبدالرحمن صالح بن عبدالرحمن الطريف

******5375

رضا  حسين     علي  الخواجه 

******7351

لافي علي بن سلمان البوحويح

******7600

حسين علي بن حسين السلامه

******7479

محمد خليل ابراهيم العلي

******7108

خليل سامي خليل الدريسي

******2361

عبدالمنعم صالح عبدالله المرحوم

******7016

مصطفي  علي     صالح  البن احمد 

******1858

جعفر حسن سلطان  ال سلطان

******4206

عبدالعزيز سليم حمادي الحربي

******8019

نايف ابراهيم  عوض     المعيدي 

******4583

عبدالرحمن  ملاهد     جطيل  الرويلي 

******9077

ريان مسلم ابن حميد الحربي

******0848

محمد صالح نواديس الزهراني

******1130

علي عبدالله محمد  العطية

******7463

عبدالله سعيد بن شديد الصبحي

******1751

سعود  يوسف أحمد العبيد

******8526

عبدالعزيز علي بن حسين البدر

******1630

محمد سعيد ابراهيم  المسلم 

******0252

مسلم عبداللطيف  حبيب العبيدان

******3303

صالح علي احمد دهل

******0225

فهد سالم مرشود الصبحي

******4003

ريان منصور دخيل العنزي

******3590

سلمى خالد بن احمد النفيعي

******7230

حمود خالد جزاع الشمري

******0569

شوق فهد عبدالله الغنام

******8251

دنا عبدالله زيد آل ظافر

******9862

فهدة فهد عبيد الغفيلي

******3028

رهام سعيد سعد الاحمري

******4173

زيد علي  احمد     شبلي 

******2469

Fanan abdulaziz H alaql

******1697

عبير محمد حسن عجلان

******8918

ليلى عمر محمد غزواني

******1187

حمده عنيزان عسكر العنزي

******2826

محمد ذيب مبارك العصيمي

******3866

مريم ابراهيم سعود الموسى

******2879

هديل سالم  مسند الجهني

******4277

دعوة 135 للمقابلة الشخصية

وكانت دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الخميس، 135 متقدمًا ومتقدمة على وظائفها للمقابلة الشخصية.

وتبدأ وزارة البيئة والمياه والزراعة يوم الأحد مطلع الأسبوع المقبل استقبال المرشحين للمقابلات الشخصية ومطابقة البيانات، على 170 من وظائفها الرسمية بنظام التعاقد في عدد من التخصصات الإدارية، الفنية، والهندسية بديوان الوزارة ومناطق المملكة، والتي تم الإعلان عنها يوم الثلاثاء 8 / 7 /1441هـ، وتشمل كلا الجنسين، وذلك في مبنى ديوان الوزارة على الطريق الدائري الشرقي بمخرج (12).

وأوضحت الوزارة أن ذلك سيكون وفق للجدول الزمني للمقابلات الشخصية للمتقدمين وعددهم 135 مرشحًا ومرشحة على النحو التالي: هنا.


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