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بالفيديو.. نورت المملكة.. هكذا رحب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بأمير قطر
لحضور القمة الخليجية برئاسة الملك سلمان

بالفيديو.. نورت المملكة.. هكذا رحب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بأمير قطر

2021/01/05
الساعة 1:28 مساءً
- ‎فيمحمد بن سلمان, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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بالفيديو.. نورت المملكة.. هكذا رحب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بأمير قطر
المواطن - الرياض

“يا الله حيه.. نورت المملكة” بهذه العبارة رحب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في مطار العلا.

وكان صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر قد وصل ظهر اليوم إلى مطار العلا لحضور القمة الخليجية برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وكان في استقبال سموه في مطار الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز في العلا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة العربية السعودية.

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كما كان في استقباله معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح الحجرف.

وقد غادر سمو أمير دولة قطر في موكب رسمي إلى مركز مرايا.

ويضم الوفد الرسمي القطري الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني ومعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية.

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