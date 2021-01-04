بالفيديو.. هطول أمطار على الرياض

المواطن - الرياض

تفاعل المغردون عبر وسم “أمطار الرياض”، بنشر صور ومقاطع فيديو وثقوا من خلالها هطول أمطار على العاصمة الرياض صباح اليوم الاثنين.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئياً قد يتخللها سحب ممطرة على مناطق (حائل، القصيم، الحدود الشمالية ، الشرقية، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة ).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-42 كم/ساعة على الجزء الجنوبي شمالية غربية إلى شمالية على الجزئيين الأوسط والشمالي بسرعة 16-38كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .

شارك الخبر