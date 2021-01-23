بايدن يعلن عن خطة إغاثة: الأمريكيون غير قادرين على إطعام أطفالهم

المواطن - متابعة

أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن الأمريكيين أصبحوا غير قادرين على إطعام أطفالهم، وعلى الحكومة أن تتصرف بشكل عاجل لإنقاذ الاقتصاد.

خطة إغاثة:

وأضاف في مؤتمر صحفي له مساء اليوم الجمعة، أن بلاده ستشهد الكثير من الظروف المعيشية الصعبة بسبب فيروس كورونا، مطالبًا الكونجرس بالموافقة على تقديم المساعدة في دفع الأجور للأمريكيين.

وتابع الرئيس الأمريكي أن أكثر من 600 ألف معلم ومعلمة خسروا وظائفهم بسبب كورونا، مؤكدًا أن خطة الإغاثة ستركز على عودة النساء إلى العمل، كما ستعمل على إنقاذ 12 مليون طفل من الفقر.

تعاون لنجاح الخطة:

وقال بايدن: إنه سيتم العمل مع الحزبين الجمهوري والديمقراطي لتنفيذ خطة الإغاثة.

وأردف: أن هناك 14 مليون أمريكي يتخلفون عن دفع إيجار بيوتهم، وكثير منهم مهددون بالطرد من منازلهم، وخطة الإنقاذ ستوفر منحًا مالية للشركات الصغيرة لمكافحة تداعيات جائحة كورونا، مؤكدًا أن خطة الإنقاذ الاقتصادي ستحافظ على ملايين الوظائف وستساعد الأمريكيين ليعودوا إلى وظائفهم.

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