بث مباشر لدروس اليوم على قناة عين

المواطن - الرياض

قدمت قنوات عين بثًا مباشرًا لدروس يوم الأربعاء من الأسبوع الثاني في الفصل الدراسي الثاني، للمرحلتين المتوسطة والثانوية.

دروس اليوم على قناة عين:

ويمكن متابعة دروس اليوم على قنوات عين عبر عرب سات على تردد 12437 عمودي أو من خلال اليوتيوب الرابط التالي: هنا.

تردد قناة عين:

ونشرت قنوات عين في وقت سابق مقطع فيديو يشرح بالتفصيل طريقة ضبط التردد مرة ثانية؛ حيث يتم ضبط تردد جهاز الاستقبال (الرسيفر) من خلال الخطوات التالية:

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