‎الرئيسية
جديد الأخبار
بث مباشر لدروس اليوم على قناة عين
يمكن مشاهدتها على عرب سات تردد 12437 عمودي

بث مباشر لدروس اليوم على قناة عين

2021/01/27
الساعة 10:37 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
0
طباعة
بث مباشر لدروس اليوم على قناة عين
المواطن - الرياض
العناوين الفرعية
1 دروس اليوم على قناة عين:
2 تردد قناة عين:

قدمت قنوات عين بثًا مباشرًا لدروس يوم الأربعاء من الأسبوع الثاني في الفصل الدراسي الثاني، للمرحلتين المتوسطة والثانوية.

دروس اليوم على قناة عين: 

ويمكن متابعة دروس اليوم على قنوات عين عبر عرب سات على تردد 12437 عمودي أو من خلال اليوتيوب الرابط التالي: هنا.

تردد قناة عين: 

ونشرت قنوات عين في وقت سابق مقطع فيديو يشرح بالتفصيل طريقة ضبط التردد مرة ثانية؛ حيث يتم ضبط تردد جهاز الاستقبال (الرسيفر) من خلال الخطوات التالية:

– الدخول على الإعدادات.

– اختيار تحديث البرنامج واختيار التحديث اليدوي.

– اختيار القمر الصناعي عرب سات.

– إدخال التردد 12437 استقطاب عمودي.

– اختيار معدل الترميز 27500.

– ضبط الإرسال على DVB-S2.

– الضغط على أيقونة البحث لتظهر لكم جميع القنوات وعددها 20 قناة للمراحل الدراسية كافة.


شارك الخبر
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :