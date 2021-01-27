بث مباشر لدروس اليوم على قناة عين

المواطن - الرياض
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قدمت قنوات عين بثًا مباشرًا لدروس يوم الأربعاء من الأسبوع الثاني في الفصل الدراسي الثاني، للمرحلتين المتوسطة والثانوية.
دروس اليوم على قناة عين:
ويمكن متابعة دروس اليوم على قنوات عين عبر عرب سات على تردد 12437 عمودي أو من خلال اليوتيوب الرابط التالي: هنا.
تردد قناة عين:
ونشرت قنوات عين في وقت سابق مقطع فيديو يشرح بالتفصيل طريقة ضبط التردد مرة ثانية؛ حيث يتم ضبط تردد جهاز الاستقبال (الرسيفر) من خلال الخطوات التالية:
– الدخول على الإعدادات.
– اختيار تحديث البرنامج واختيار التحديث اليدوي.
– اختيار القمر الصناعي عرب سات.
– إدخال التردد 12437 استقطاب عمودي.
– اختيار معدل الترميز 27500.
– ضبط الإرسال على DVB-S2.
– الضغط على أيقونة البحث لتظهر لكم جميع القنوات وعددها 20 قناة للمراحل الدراسية كافة.