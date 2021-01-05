برئاسة الملك سلمان .. ملفات على طاولة القمة الخليجية التاريخية في العلا

المواطن - الرياض

ساعات قليلة وتنطلق قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربي الحادية والأربعين في مدينة العلا بالمملكة العربية السعودية.

ملفات كثيرة تحضر على طاولة القمة الخليجية لتعزيز العمل الاستراتيجي والشراكة الاستراتيجية بين قادة دول مجلس التعاون الخليجي.

ملفات التعاون الخليجي

ويُنتظر أن تحضر بشكل رئيسي ملفات التعاون الخليجي، والشراكات الاستراتيجية الإقليمية والدولية، وملف إيران وبرنامجها النووي، فضلاً عن ملفات أخرى.

هذا وقد اكتملت الاستعدادات في مطار العلا لاستضافة القمة الخليجية الحادية والأربعين، اليوم الثلاثاء، ومن المتوقع وصول القادة بعد العاشرة صباحا إلى مطار الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز في محافظة العلا.

وسيكون أول الواصلين وفد سلطنة عمان وسيرأس الوفد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء الشيخ فهد بن محمود آل سعيد، بينما سيكون آخر الوفود وفد قطر برئاسة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد.

شراكات استراتيجية

يذكر أن مطار العلا أنشئ منذ 14 عاماً تقريباً، حيث تم إنشاؤه في العلا لاستقبال السياح ولخدمة هذه المنطقة التاريخية والحضارية، حيث تم الانتهاء من إنشائه عام 1428 للهجرة.

هذا وتنطلق، اليوم الثلاثاء، أعمال القمة الـ41 لمجلس التعاون لدول الخليج العربي في العلا، بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله.

ويُنتظر أن تحضر بشكل رئيسي ملفات التعاون الخليجي، والشراكات الاستراتيجية الإقليمية والدولية، وملف إيران وبرنامجها النووي، فضلاً عن ملفات أخرى.

من جهته، أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن سياسة المملكة بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز قائمة على نهج راسخ، قوامه تحقيق المصالح العليا لدول مجلس التعاون والدول العربية.

قمة جامعة للكلمة

وأشار الأمير محمد بن سلمان إلى أن المملكة تسخر كافة جهودها لما فيه خير شعوب الخليج والدول العربية، وبما يحقق أمنها واستقرارها.

وأكد ولي العهد أكد أن قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربي ستكون قمة جامعة للكلمة وموحدة للصف ومعززة لمسيرة الخير والازدهار.

وأضاف أن القمة ستترجم تطلعات الملك سلمان وإخوانه قادة دول المجلس في لم الشمل والتضامن في مواجهة التحديات التي تشهدها منطقتنا.

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