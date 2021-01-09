برشلونة يُهدد صدارة الأتلتيكو لـ الدوري الإسباني برباعية في غرناطة

المواطن - محمد سمعه

تمكن الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة من تحقيق فوز عريض على حساب مضيفه غرناطة برباعية دون رد، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإسباني.

الشوط الأول من مباراة برشلونة وغرناطة:

وبدأت المباراة سريعًا بضغط هجومي من قبل لاعبي البارشا، حيث سجل الفرنسي أنطوان جريزمان الهدف الأول للنادي الكتالوني بالدقيقة الثانية عشرة.

وواصل البارشا ضغطه بكل قوة، ليتمكن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من إضافة الهدف الثاني للنادي الكتالوني بالدقيقة الخامسة والثلاثين.

واستمر ضغط البارشا لينجح ميسي في إضافة الهدف الثالث وثاني أهدافه بالدقيقة الثانية والأربعين.

وانتهى الشوط الأول من مباراة برشلونة وغرناطة، بتفوق البارشا بثلاثية دون مقابل.

الشوط الثاني من أحداث المباراة:

ومع بداية الشوط الثاني، تراجع أداء فريق غرناطة ليتمكن برشلونة من إضافة الهدف الرابع عبر اللاعب أنطوان جريزمان بالدقيقة الثالثة والستين.

وبعد نهاية المباراة بفوز البارشا برباعية نظيفة، أصبح رصيد النادي الكتالوني 34 نقطة في المركز الثالث، ليكون الفارق بينه وبين أتلتيكو مدريد المتصدر هو 4 نقاط، بينما تجمد رصيد غرناطة 24 نقطة في المركز السابع.

جدير بالذكر أن إشبيلية كان انتصر على ريال سوسيداد ظهر اليوم السبت بثلاثية مقابل هدفين، بينما يواجه ريال مدريد بعد قليل فريق أوساسونا.

وكانت مباراة برشلونة ضد غرناطة أُقيمت على ملعب نويفو لوس كارمينيس معقل غرناطة.

يذكر أن المدرب الهولندي رونالد كومان تولى تدريب البارشا بعد إقالة المدرب الإسباني كيكي سيتين، عقب الخسارة من فريق بايرن ميونيخ الألماني بنتيجة 8/ 2 في دوري أبطال أوروبا موسم 2019/ 2020.

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