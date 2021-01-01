برونو فرنانديز الأفضل في يونايتد شهر ديسمبر

المواطن - مروة نبيل

بدأ البرتغالي برونو فرنانديز عام 2021 بالحصول على جائزة جديدة، ما يمنحه دفعة معنوية لمواصلة التألق مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

برونو فرنانديز الأفضل

وأشار حساب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الجمعة، إلى أنه تم اختيار برونو فرنانديز ليكون أفضل لاعب في الفريق خلال منافسات شهر ديسمبر الماضي.

وتألق فرنانديز بشكل لافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد خلال شهر ديسمبر الماضي، حيث ساهم في تسجيل 7 أهداف، بعدما نجح في هز الشباك 3 مرات، وقدم 4 تمريرات حاسمة.

وكان برونو فرنانديز قد انضم إلى صفوف مانشستر يونايتد خلال شهر يناير الماضي، قادمًا من الفريق الأول لكرة القدم بنادي سبورتنج لشبونة البرتغالي مقابل 55 مليون يورو كمبلغ ثابت، بالإضافة إلى متغيرات بقيمة 25 مليون يورو.

مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

ويسير مانشستر يونايتد بقيادة مدربه أولي جونار سولشاير بشكل مميز في منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم هذا الموسم، الأمر الذي أثار تفاؤل الجماهير التي تُمني النفس بالتتويج بالبطولات مرة أخرى.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد رصيده إلى 30 نقطة من 15 مباراة، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وبفارق 3 نقاط عن ليفربول متصدر الترتيب، ولكنه خاض 16 لقاءً.

شارك الخبر