بريطانيا تعلن إغلاقًا ثالثًا وجونسون لمواطنيه: ابقوا في منازلكم

المواطن - متابعة

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إغلاقًا عامًّا ثالثًا في بريطانيا، وطلب من المواطنين التزام المنازل لاحتواء الفيروس المتحور الأكثر عدوى من كورونا الأم.

وقال جونسون في كلمة متلفزة: “يجب أن ندخل في إغلاق وطني جديد، وهو أمر صعب لكنه كافٍ لاحتواء الفيروس المتحور.. هذا يعني أن الحكومة تطلب مرة أخرى من السكان البقاء في المنزل”.

وأعلن أنه سيتم إغلاق جميع المدارس والجامعات واستمرار التعليم عن بعد حتى منتصف فبراير، كما يجب على جميع المطاعم والحانات وأماكن الضيافة الأخرى إغلاق أبوابها اعتبارًا من الغد، في حين أن المطاعم ستكون قادرة على بيع الطعام للتسليم أو الوجبات الجاهزة دون بيع الكحول، داعيًا المواطنين إلى اتباع القواعد الجديدة.

وبحسب موقع “وورلد ميتر” المتخصص بمتابعة مستجدات جائحة كورونا، فإن إجمالي الإصابات بكورونا في بريطانيا بلغ 2713563، وإجمالي حالات الوفاة 75431.

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