بطولة حوطة بني تميم في الرماية بالقوس تحقق رقمًا قياسيًّا

المواطن - الرياض

حققت الفروسية السعودية رقمًا قياسيًّا جديدًا، بمشاركة أكثر من 50 فارسًا في البطولة الأولى للرماية من على ظهر الخيل؛ والمقامة في محافظة حوطة بني تميم، والتي اختتمت فعالياتها مؤخرًا، بعد أن اعتمدها الاتحاد السعودي للفروسية ضمن الرياضات الرسمية للاتحاد.

بطولة حوطة بني تميم في الرماية بالقوس:

رياضة عربية أصيلة كان يمارسها الهواة في مناطق المملكة واجتمعوا للمنافسة في مركز الحلوة بحوطة بني تميم، حيث شهدت الدورة الأولى للبطولة تنافس كبير بين الفرسان المشاركين برعاية الأمير عبدالله بن فهد آل سعود رئيس الاتحاد السعودي للفروسية الذي توج الفائزين في البطولة.

وجاء بالمركز الأول في الترتيب العام بالبطولة التي أُقيمت في محافظة حوطة بني تميم الفارس سامي الحربي، فيما حقق المركز الثاني الفارس علي بن حمد آل مبارك، وجاء ثالثًا الفارس يزيد بن عبدالله آل رقيب.

وكانت منافسات البطولة قد انطلقت بشوطها الأول الخميس الماضي (تتابع المتسلسل) الذي شهد تنافس كبير بين الفرسان، حيث حل بالمركز الأول الفارس الحسن الخلاوي بمجموع نقاط 21.700 متقدمًا على صاحب المركز الثاني الفارس حسان الجهني بمجموع نقاط 21.173، فيما تمكن الفارس سامي الحربي من المركز الثالث بمجموع نقاط 21.014.

الإثارة مستمرة في البطولة:

وحضرت الإثارة بشكل أكبر في الأيام التالية وذلك في جولة (المساهي- الصيد) حيث انتزع فريق المسمى المركز الأول بمجموع نقاط 1.390 نقطة، فيما نال فريق السهم المركز الثاني بمجموع نقاط 1.221، فيما حل فريق الفارعة بالمركز الثالث بمجموع نقاط 0.247.

وتواصلت إثارة بطولة الرماية بالقوس من على ظهر الخيل في جولتها الأخيرة (الطبق) حينما خطف المركز الأول الفارس علي آل مبارك، فيما حصل الفارس سامي الحربي على المركز الثاني، ونال الفارس يزيد آل رقيب المركز الثالث.

الجدير بالذكر أن أول من حقق جائزة دولية في المملكة لهذه الرياضة هما الفارسان عبدالله آل طالب وفهد آل خريف واللذان حصدا الجائزة البرونزية على مستوى العالم، وذلك في البطولة الدولية للرماية من على ظهر الخيل والمقامة في كوريا الجنوبية عام 2019، وكان لهما جهود كبيرة في تنظيم البطولة الأولى للرماية من على ظهر الخيل بحوطة بني تميم.

شارك الخبر