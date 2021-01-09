بعد تحذير “فهد الطبية”.. تعرّف على مخاطر الزيوت المهدرجة

المواطن- محمد داوود- جدة

في وقت حذرت مدينة الملك فهد الطبية من أضرار الزيوت المهدرجة على الصحة ، أوضحت استشارية التغذية العلاجية الدكتورة رانية وليد لـ” المواطن“ أن هذه الزيوت ترفع من نسبة الكوليسترول الضار قليل الكثافة في الدم، وخفض استعمال هذا النوع من الدهون قد يمنع الإصابة بنحو 20 ألف حالة من الأزمات القلبية وسبعة آلاف حالة وفاة بأمراض القلب سنويا.

وأوضحت أنه تتم هدرجة الزيوت النباتية بتحويلها إلى زبد صلب أو سمن نباتي بإضافة ذرات الهيدروجين إليها لتحويل الروابط غير المشبعة بين جزيئات الأحماض الدهنية إلى روابط مشبعة، والهدف من هذه العملية هو إطالة مدة صلاحية هذه الزيوت بعد تحولها من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة أو شبه الصلبة وكذلك تحسين مذاقها ونكهتها ، إذ تدخل في تصنيع الكثير من المعجنات والبسكويت وغيرها من الأطعمة الجاهزة والمعلبة.

أسباب إنتاج الزيوت المهدرجة

وبينت أن معظم الشركات في العالم تتجه نحو تصنيع الزيوت وهدرجتها لعدة أسباب منها زيادة الأرباح المادية ، وتمديد فترة صلاحية المنتجات، حيث تعمل الهدرجة كنوع من عملية حافظة للأطعمة ، إضافة ملمس أكثر كثافة للأطعمة ، وتوفير الربح المادي من خلال رفع المبيعات وتقليل الكميات الضائعة.

أفضل الزيوت البديلة

وخلصت إلى القول: إن أفضل الزيوت للطبيخ والقلي هو زيت دوار الشمس ، وللإضافات في الأطعمة هو زيت الزيتون ،

فزيت عباد الشمس يعتبر من الزيوت الطبيعية التي تعتمد عليها بعض السيدات، كبديل صحي وآمن للسمن النباتي والزيوت المهدرجة، إذ يحتوي زيت عباد الشمس على نسبة عالية من فيتامين هـ القابل للذوبان في الدهون، والذي يقلل من فرص تلف خلايا الجسم المرتبط بالتقدم في العمر ، كما يتميز باحتوائه على الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة، مثل حمض الأوليك، الذي يمثل أهمية كبيرة لصحة القلب، حيث يساهم في خفض نسبة الكوليسترول الضار بالجسم بحسب نتائج بعض الأبحاث ، أما زيت الزيتون فهو غني بالدهون الصحية ويقي من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

تحسين النكهة والقوام

وكانت مدينة ” فهد الطبية ” قد أوضحت أن الزيوت المهدرجة هي دهون متحولة اصطناعياً نتيجة تعرض الزيوت لغاز الهيدروجين تحت درجة حرارة عالية وبالتالي تكون على شكل دهون صلبة من أجل زيادة فترة الصلاحية ، أو تحسين النكهة والقوام ، وتكون أقل تكلفة .

وكشفت عن أبرز منتجات الزيوت المهدرجة وهي : السمن النباتي ” المارجرين ” ، وجبات المطاعم السريعة ، الكيك والبسكويت والفطائر المغلفة ، الشوربات المغلفة والنودلز .

وأشارت أن تلك الزيوت المهدرجة تسبب السمنة وزيادة الكوليسترول الضار بالجسم وزيادة خطر أمراض القلب ، ويجب استبدالها بالبدائل التالية : زيت الزيتون ، زيت الكانولا ، دوار الشمس ، زيت الذرة .

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