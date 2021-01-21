بغلف يدعم النصر بمليوني ريال

المواطن - مروة نبيل

واصل عضو شرف نادي النصر الذهبي، عبدالعزيز بن أحمد بغلف، دعم العالمي ماديًّا وأنعش خزينة الأصفر بمبلغ ضخم.

بغلف يدعم النصر

وأعلن نادي النصر عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الأربعاء، عن تقديم بغلف لدعم مالي يُقدر بمليونَي ريال، في إطار حرصه المتواصل لمساندة العالمي.

ومن جانبه، ثمن مجلس إدارة العالمي، برئاسة صفوان السويكت، لعضو النادي الذهبي عبدالعزيز بغلف هذه المبادرة الداعمة؛ والتي لا تستغرب منه تجاه ناديه.

العالمي في دوري محمد بن سلمان

وواصل العالمي سلسلة انتصاراته خلال الفترة الأخيرة، وفاز على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ورفع العالمي رصيده إلى 20 نقطة، ليتقدم إلى المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويستعد لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في الجولة المقبلة.

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