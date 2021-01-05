بلومبرغ: الاقتصاد السعودي غير النفطي يسير جيدًا على طريق الانتعاش

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

قالت وكالة بلومبرغ: إن الاقتصاد السعودي غير النفطي يسير بشكل جيد على طريق الانتعاش؛ مما يشير إلى أن الاقتصاد ينمو بوتيرة طبيعية نسبيًا، متابعة أن النشاط التجاري في أكبر اقتصاد عربي تحسن في نهاية العام الماضي، حيث شهدت المملكة أقوى توسع لها في 13 شهرًا.

وأضافت: بعد انتكاسات عام 2020 الناجمة عن جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) وانخفاض أسعار الخام، فإن اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي في السعودية واجه بعض الخسائر في الوظائف لكن في النهاية تكيفت الشركات مع تحديات الوباء العالمي بفضل دعم الحكومة السعودية.

وقالت بيانات IHS Markit، وهو مزود معلومات أمريكي بريطاني مقره في لندن، إن مؤشر مديري المشتريات لدول الخليج ارتفع في ديسمبر إلى ما فوق عتبة 50 التي تفصل بين النمو والانكماش، وفي السعودية، ارتفع المقياس إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر 2019، مدفوعًا بزيادة الإنتاج والأعمال الجديدة.

وقال ديفيد أوين، الاقتصادي في IHS Markit: تشير البيانات إلى أن ظروف العمل في السعودية تحسنت بنهاية عام 2020، وهو ما يدل على أن الاقتصاد السعودي غير النفطي يسير بشكل جيد على طريق الانتعاش، وبالتالي فإن ذلك يشير إلى تحسن توقعات الأعمال لعام 2021 مع التفاؤل بشأن طرح اللقاحات عالميًا.

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