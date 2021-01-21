بند غريب قد يُجبر هارون كمارا على مغادرة الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

كشف الإعلامي والناقد الرياضي محمد أبو هداية عن بند غريب قد يُجبر مهاجم الاتحاد هارون كمارا على مغادرة الفريق والعودة لفريقه السابق نادي القادسية.

وقال أبو هداية عبر حسابه في “تويتر” : “قيل لي والكلام عن الراوي، إن هناك بندًا في عقد هارون كمارا بموجبه يعود اللاعب للقادسية في حال عدم السداد، ورأيي إن صدقت الراوية تعني جاب اللاعب ورجعوه !”.

وكان هارون كمارا انضم لنادي العميد في عام 2019 قادمًا من القادسية مقابل 30 مليون ريال.

11 مليونًا على الاتحاد في صفقة كمارا

وكانت غرفة فض المنازعات ألزمت العميد بسداد 11 مليون ريال للقادسية كمتأخرات في صفقة كمارا.

أرقام هارون كمارا مع العميد

وسبق لـ هارون كمارا أن لعب 29 مباراة رسمية مع الاتحاد في مختلف المسابقات، سجل خلالها هدفين وصنع مثلهما.

يذكر أن القادسية، كان تقدم بشكوى ضد العميد بسبب عدم الحصول على المبالغ المتبقية من صفقة انتقال هارون كمارا للعميد قبل عامين من الآن.

كما تقدم الاتفاق بشكوى أيضًا ضد الاتحاد، لعدم حصوله على المبالغ المتبقية من صفقة انتقال عبدالرحمن العبود للعميد.

وذكر موقع ” جول” أن قيمة المبالغ المستحقة على العميد لناديي القادسية والاتفاق تبلغ 12 مليون ريال سعودي، ولن يحصل العميد على شهادة الكفاءة المالية إلا بتسديد كافة المستحقات المطلوبة منه”.

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