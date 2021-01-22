بول بوجبا يُقلل من قدرات 3 لاعبين في مانشستر يونايتد بسبب كافاني

المواطن - محمد سمعه

قلل الفرنسي بول بوجبا لاعب فريق مانشستر يونايتد من إمكانيات 3 لاعبين وذلك بسبب حديثه عن قدرات المهاجم الأوروغوياني إدينسون كافاني.

وتحدث بوجبا لموقع النادي قائلًا بعد الفوز على فولهام: ” لدينا لاعبون موهوبون مثل أنتوني مارسيال وراشفورد وماسون جرينوود ويسددون من خارج منطقة الـ18، ولكنهم لا يملكون مثل ما يملكه كافاني”.

كافاني جاء في الوقت المناسب لمساعدة مانشستر يونايتد

وتابع بوجبا: “كافاني مهاجم مميز ومن الدرجة الأولى والـ3 الذين ذكرتهم لا يملكون قدراته، وأعتقد أننا نُكمل بعضنا البعض في الخط الأمامي، وكافاني جاء في الوقت المناسب لليونايتد من أجل مساعدة الفريق”.

ويحتل فريق مانشستر يونايتد صدارة الدوري الإنجليزي حاليًا برصيد 40 نقطة، وبفارق نقطتين عن نادي مانشستر سيتي، بينما يحتل فريق ليستر سيتي المركز الثالث برصيد 38 نقطة، وليفربول في المركز الرابع برصيد 34 نقطة بعد خسارته مساء أمس الخميس من فريق بيرنلي بهدف دون رد.

موعد المباراة المقبلة لليونايتد في البريميرليج

يذكر أن اليونايتد سيواجه فريق شيفيلد يونايتد بالجولة العشرين من الدوري الإنجليزي يوم الأربعاء المقبل على ملعب أولد ترافورد معقل الشياطين الحمر في مدينة مانشستر.

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