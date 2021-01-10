تجاوباً مع “المواطن”.. إعادة سفلتة طريق الدغارير- صامطة المتهالك

المواطن - علي شيبان - جازان

تجاوبت إدارة الطرق والنقل بمنطقة جازان مع ما نشرته صحيفة “المواطن” بعنوان (طريق الدغارير – صامطة شيخوخة واهتراءات وتشققات) والقيام بأعمال السفلتة من قبل الشركة المنفذة من الدغارير إلى صامطة

الجدير بالذكر أن “المواطن” نشرت تقريراً سلط الضوء على معاناة سالكي طريق الدغارير – صامطة بمحافظة صامطة وتذمر مرتاديه من تآكل الطبقة الإسفلتية وظهور حفريات مما أدى إلى عدة أعطال في مركباتهم وإطاراتها.

وأشاد الأهالي بدور”المواطن” في رفع معاناتهم وإيصالها للمسؤول وأيضاً التفاعل السريع من قبل إدارة الطرق والنقل بمنطقة جازان في فترة قصيرة من نشر الخبر مثمنين هذا التفاعل السريع.

ومن جانبهم قدم الأهالي ومرتادو الطريق شكرهم وتقديرهم عبر “المواطن” لإدارة الطرق والنقل بمنطقة جازان على سفلتة الطريق الواصل بين الدغارير وصامطة وإعادة صيانته، مثمنين جهودهم في خدمة الوطن والمواطن.

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