ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي والبنك الأهلي

المواطن - محمد سمعه

حافظ النادي الأهلي على صدارته لـ ترتيب الدوري المصري رغم تعادله مع نادي البنك الأهلي بدون أهداف، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز موسم 2020/2021.

الأهلي في صدارة ترتيب الدوري المصري

ويتصدر الأهلي جدول الترتيب برصيد 17 نقطة، بينما يأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 16 نقطة، وجاء الجونة ثالثًا برصيد 15 نقطة، بينما جاء بيراميدز رابعًا برصيد 12 نقطة.

أما المصري وإنبي ومصر المقاصة فيحتلون المراكز الخامس والسادس والسابع على الترتيب برصيد 10 نقاط، بينما يتواجد سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي وسموحة والاتحاد السكندري في المراكز الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر برصيد 8 نقاط.

ويتواجد فريقا غزل المحلة وأسوان في المركزين الثاني عشر والثالث عشر برصيد سبع نقاط.

المقاولون وطلائع الجيش يصارعان الهبوط

أما الإسماعيلي ووادي دجلة فيحتلا المركزين الـ14 والـ15 برصيد ست نقاط بينما يتواجد الإنتاج الحربي في المركز السادس عشر برصيد خمس نقاط، وجاء المقاولون العرب وطلائع الجيش في المركزين الـ17 والـ18 برصيد 4 نقاط لكل منهما.

وكان النادي الأهلي أحرز هدفًا عبر مدافعه أيمن أشرف في شباك البنك الأهلي ولكن تم إلغاؤه بعد رجوع الحكم لتقنية الفيديو.

وأكد الحكم المصري السابق سمير محمود عثمان أن هدف اللاعب أيمن أشرف كان صحيحًا ولم يستحق الإلغاء.

وتنطلق اليوم الاثنين 3 مواجهات في بطولة الدوري المصري حيث يلعب غزل المحلة مع فريق مصر المقاصة، بينما يلعب سيراميكا كليوباترا مع طلائع الجيش، ويلعب الإسماعيلي مع فريق المقاولون العرب.

ويلعب غدًا فريق الزمالك مع نادي الجونة ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري.

ويسعى الزمالك للفوز من أجل الوصول للنقطة رقم 19 وتصدر ترتيب الدوري المصري بفارق نقطتين عن الأهلي.

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