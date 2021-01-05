ترتيب السعوديين بعد ختام المرحلة الثالثة من داكار 2021

المواطن - مروة نبيل

واصل السائقون السعوديون تألقهم اللافت خلال منافسات المرحلة الثالثة من رالي داكار 2021، التي انطلقت من وادي الدواسر.

ترتيب السعوديين بعد ختام المرحلة الثالثة:

وكشف حساب وزارة الرياضة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن نتائج السائقين السعوديين بعد المرحلة الثالثة من الرالي، حيث احتل مشعل الغنيم المركز الـ58 في فئة الدراجات النارية.

وجاء إبراهيم المهنا في المركز الـ23 في فئة الشاحنات، يليه طارق الرماح، وفي فئة المركبات الصحراوية الخفيفة، احتل صالح السيف المركز التاسع، وتواجد سعيد الموري في المركز الـ28، وتقدم ياسر بن سعيدان إلى المركز الرابع في فئة السيارات، واحتل صالح العبدلي المركز الـ43.

وسلك يزيد الراجحي مسارًا خاطئًا في بداية المرحلة الثالثة “وادي الدواسر”، الأمر الذي تسبب في تراجع ترتيبه خلال منافسات اليوم، ليحتل المركز الـ45 في فئة السيارات، في حين أنه أنهى المرحلة الثانية في المركز الرابع.

داكار السعودية 2021:

واستضافت السعودية النسخة 42 من الرالي، وتُعتبر أول نسخة تُقام في قارة آسيا التي تم أُقيمت عام 2020، وتم عقد شراكة مع داكار، يمتد إلى 10 سنوات، وأُقيم أول سباق في المملكة خلال الفترة من 5 حتى 17 يناير 2019.

وانطلق داكار السعودية 2021، يوم الأحد وسيستمر وحتى 15 يناير، ويضم السباق جوانب تقنية أكثر، ويتحدى المشاركون لخوض المنافسات بين الكثبان الرملية منذ اليوم اﻷول وحتى اﻷخير، وستكون هناك أماكن مختلفة وتحديات أصعب.

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