تريساكو يحسم جدل ركلة جزاء النصر بواقعة مونديالية

المواطن - مروة نبيل

حسم رئيس لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، الإسباني فرناندو تريساكو، الجدل المثار حول أحقية النصر في الحصول على ركلة جزاء خلال مباراته الأخيرة ضد الاتحاد.

تريساكو يحسم جدل ركلة جزاء النصر:

وشهدت مباراة الاتحاد ضد النصر جدلًا كبيرًا، حيث أكد البعض أحقية العالمي في الحصول على ركلة جزاء بسبب واقعة حارس المرمى البرازيلي مارسيلو غروهي مع لاعبه رائد الغامدي، فيما يرى الرأس الآخر صحة موقف حارس العميد وعدم وجود مخالفة.

وعلق تريساكو على جدل لقطة النصر، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، حيث نشر واقعة مشابهة من بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا 2019، حيث لم يحتسب الحكم ركلة جزاء؛ وذلك على الرغم من عودته إلى تقنية الفيديو.

وكتب رئيس لجنة الحكام على الفيديو: “حالة مشابهة من بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا في البرازيل عام 2019، القرار المعتمد من فيفا لا يوجد ركلة جزاء”.

التعادل يحسم الكلاسيكو في دوري محمد بن سلمان:

وحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضيفًا على الاتحاد في ملعب الشرائع، ضمن منافسات الجولة الـ15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد رصيده إلى 25 نقطة ليحتل المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تقدم العالمي إلى المركز السادس برصيد 21 نقطة.

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