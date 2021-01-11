تشكيلة مباراة الرجاء والإسماعيلي في البطولة العربية

المواطن - مروة نبيل

أعلن المديران الفنيان هشام أبو شروان وأبو طالب العيسوي عن تشكيل مباراة الرجاء والإسماعيلي في البطولة العربية، التي ستنطلق بعد قليل.

الرجاء والإسماعيلي:

وتُقام مباراة الرجاء والإسماعيلي على الملعب الكبير في مراكش، وذلك ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من البطولة العربية “كأس محمد السادس للأندية الأبطال”، علمًا بأن لقاء الذهاب انتهى بفوز الفريق المصري بهدف نظيف.

ومن المقرر أن يواجه الفائز من مباراة اليوم، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في نهائي البطولة العربية، وذلك بعدما خطف بطاقة التأهل على حساب الشباب نتيجة 4/ 3 بمجموع المباراتين.

تشكيل مباراة اليوم:

وجاء تشكيل الفريق المغربي في مباراة الرجاء والإسماعيلي اليوم، كالتالي؛ أنس زنيتي، محسن متولي، زكرياء الوردي، سند مسعود محمد، عمر عرجون، محمد زريدة، عبدالجليل جبيرة، سفيان الرحيمي، عبدالإله مدكور، مروان هدهودي ووائل صدوي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من؛ عبدالرحيم الشاكر، زكرياء أدرويش، فابريس كايل نكاه، فابريس نكوما، بين ملانكو، محمود بنحليب، أمير الحداوي، زكرياء هبطي، عبدالإله حفيظي، محمد بوعميرة، محمد المعكزي، عمر بوطيب، إلياس حداد، أسامة سكحان وأيوب ناناح.

على الجانب الآخر، جاء تشكيل الفريق المصري في مباراة الرجاء والإسماعيلي اليوم، كالتالي؛ محمد عطا الله، عماد أبو الفتوح، مروان الصحراوي، محمود محمد عبدالجليل، أحمد علي عبدالرحمن، فخر الدين بن محمد، محمد محمد العريان، رضوان شريفي، ممد علي، شكري مسلم ومحمد فتحي عمار.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي في مباراة اليوم، كل من؛ محمد السيد، محمد علي أحمد، محمد علي، محمد محمد مخلوف، محمد هاشم، مانويل أفونسو وأحمد طاهر.

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