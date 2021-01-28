تطور يهدد مشاركة حمدالله ضد الهلال

المواطن - محمد سمعه

يبدو أنه بسبب العودة المتأخرة للاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله من المغرب إلى السعودية، قد يؤدي ذلك لعدم مشاركته طوال الـ90 دقيقة أمام نادي الهلال بعد غد السبت في بطولة كأس السوبر السعودي.

حمدالله عاد إلى السعودية الأحد الماضي

وكان اللاعب المغربي وصل إلى المملكة فجر الأحد الماضي قادمًا من المغرب بعد فترة قضاها في بلاده من أجل التأهيل والعلاج من إصابة كانت لحقت به.

وخضع بعدها مهاجم النصر لحجر منزلي لمدة 3 أيام ثم انضم أمس الأربعاء لتدريبات العالمي استعدادًا للقاء السوبر.

ولكن وبسبب العودة المتأخرة للاعب المغربي مع النصر فإن المدرب الشخصي للمهاجم المغربي أكد على أن لاعب النصر يمكنه فقط المشاركة لمدة 50 دقيقة ضد الهلال بعد غد بحسب ما ذكرته صحيفة “الاقتصادية”.

ومن المنتظر إجراء اختبارات لياقية لـ حمدالله لتحديد الوقت الذي يستطيع فيه اللاعب المشاركة، على أن تُترك حرية المشاركة من عدمها مع تحديد الوقت للمدرب الكرواتي ألين هورفات.

المهاجم المغربي واحد من عناصر الخبرة بالفريق

لا شك أن غياب اللاعب المغربي عن النصر سيكون مؤثرًا، خاصة أنه واحد من عناصر الخبرة التي تُرجح كفة النصر للفوز بلقب السوبر للموسم الثاني على التوالي، كما أن المهاجم المغربي ساهم في فوز النصر بلقب السوبر السعودي في عام 2020 على حساب فريق التعاون.

شارك الخبر