تعادل الباطن والعين بالشوط الأول في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الباطن والعين ضمن منافسات الجولة الـ15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالتعادل السلبي.

الباطن والعين يتعادلان سلبيًا

وبدأت مباراة الباطن والعين المقامة على ملعب نادي الباطن بشكل سريع، حيث ضغط أصحاب الأرض أملًا في تسجيل هدف مبكر وتسهيل مهمة اللاعبين في خطف الثلاث نقاط.

وحصل الفريق السماوي على ركلة جزاء في الدقيقة 34، سددها فابيو إلا أن حارس مرمى الفريق العيناوي أمين بخاري، تألق وتصدى لها، ليُحافظ على نظافة شباكه.

وواصل الفريق السماوي الضغط وسجل هدفًا من كرة رأسية عند الدقيقة 36، إلا أن الحكم ألغاه بعد اللجوء من تقنية الفيديو، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة الباطن والعين بالتعادل بدون أهداف.

دوري محمد بن سلمان

ويُعاني الفريقان من تراجع النتائج في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قبل مباراة اليوم، ويطمح كل منهما في تحقيق الفوز والتقدم قليلًا في الترتيب مع نهاية منافسات الدور الأول.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق السماوي المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 13 نقطة، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الترتيب برصيد 10 نقاط.

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