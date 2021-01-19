تعادل الشباب والفيصلي بالشوط الأول من دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الشباب والفيصلي في إطار مواجهات الجولة الـ14 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

الشباب والفيصلي يتعادلان إيجابيًا

وبدأت مباراة الشباب والفيصلي المقامة على ملعب الأمير خالد بن سلطان بشكل سريع، وتمكن عنابي سدير من فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 7 دقائق فقط، حيث انطلق أحمد أشرف وسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، لتهز شباك الليوث.

وضغط الفريقان بعد هدف أشرف، بحثًا عن هز الشباك، قبل أن ينجح البرتغالي فابيو مارتينيز في تسجيل التعادل عند الدقيقة 34 بعد تلقيه تمريرة مميزة من عبدالله الحمدان، لينتهي الشوط الأول من مباراة الشباب والفيصلي بالتعادل بنتيجة 1/1.

دوري محمد بن سلمان

ويسير الشباب بشكل مميز خلال الفترة الأخيرة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويسعى لخطف الثلاث نقاط لمواصلة التقدم في الترتيب، فيما يطمح الفيصلي في تحقيق نتيجة إيجابية في ظل معاناته هذا الموسم.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الليوث المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 25 نقطة، وبفارق نقطة عن الهلال المتصدر، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي في المركز الـ12 برصيد 14 نقطة.

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