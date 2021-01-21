تفاصيل استضافة الدرعية لـ جولتي فورمولا إي الافتتاحيتين بـ بطولة العالم

المواطن - محمد سمعه

كشفت وزارة الرياضة تفاصيل استضافة الدرعية لـ الجولتين الافتتاحيتين لـ بطولة العالم في فورمولا إي التي تنطلق في شهر فبراير المقبل.

تاريخ جديد تكتبه الدرعية في سباقات فورمولا إي

سباقان ليليان للمرّة الأولى في تاريخ البطولة 🇸🇦 12 فريقًا و 24 سائقًا سيتنافسون على لقب الجولتين الافتتاحيتين لبطولة العالم 🏎️ الموعد: 26 و 27 فبراير 🗓️

8 مساءً#فورمولا_إي_الدرعية#DiriyahEPrix pic.twitter.com/yQfQtYDG2G — وزارة الرياضة (@gsaksa) January 21, 2021

ونشر الحساب الرسمي للوزارة عبر “تويتر” فيديو تعريفي بتفاصيل الجولتين حيث سيكونان سباقين ليليين للمرة الأولى في تاريخ البطولة وسينطلقان يومي 26 و 27 فبراير في الدرعية في تمام الثامنة مساءً.

24 سائقًا في منافسات فورمولا إي ليلًا في السعودية

وسيتنافس على لقب الجولتين الافتتاحيتين لبطولة العالم 12 فريقًا و 24 سائقًا.

الدرعية سبق لها استضافة منافسات الفورمولا في عام 2019

ولا تعد هذه المرة الأولى التي تستضيف فيها الدرعية سباقات من هذا النوع، حيث سبق للمنطقة استضافة سباقات فورمولا الدرعية ولكن نهارًا خلال يومي 22 و 23 نوفمبر من عام 2019، بتواجد 24 متسابقًا عالميًّا ومتمرسًا في سباقات السيارات، مثلوا العديد من الشركات الكبرى، مثل “بورشة” ومرسيدس بنز”، التي انضمت مؤخرًا لقائمة المنافسين على اللقب الكبير.

وضمّت قائمة المتسابقين الذين مثلوا شركات أوروبية وآسيوية وغيرها في سباقات الدرعية كلًّا من: فريق “أودي سبورت آبت شيفلر” ـ دانييل أبت (ألمانيا) ، و لوكاس دي غراسي (البرازيل) ، وفريق “بي إم دبليو أندريتي موتور سبورت” والسائق ـ ألكساندر سيمز (بريطانيا) ،وماكس جونثر (ألمانيا) ، وفريق “دي إس تيكيتا” بمشاركة السائق جان إريك فيرن (فرنسا) ،وأنتونيو فيليكس دا كوستا (البرتغال) ،وفريق “إنفجن فيرجن ريسنج” بمشاركة السائقين روبن فراينز (هولندا) وسام بيرد (بريطانيا) ، وفريق “جيوكس دراجون ريسنج” ، بمشاركة السائقين برندون هارتلي (نيوزيلندا) ،ونِكو مولر (سويسرا) ، وفريق “ماهيندرا ريسنج” بمشاركة السائقين جيروم دي امبروزيو(بلجيكا) ،وباسكال فيرلين (ألمانيا – موريشيوس) ، وأخيرا فريق “مرسيدس ـ بنز إي كيو” بمشاركة كل من ستوفيل فاندورن (بلجيكا)، ونِك دي فريز (هولندا).

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