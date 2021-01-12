تفاصيل دورة الحكام المستجدين بمحافظة الزلفي

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، الثلاثاء، عن إقامة دورة للحكام المستجدين بمحافظة الزلفي خلال الفترة من 24 حتى 28 يناير الجاري.

دورة الحكام المستجدين

وتعد هذه الدورة الثالثة التي تقيمها اللجنة للحكام المستجدين هذا الموسم، حيث أقامت دورتين سابقتين في كل من الدمام والمدينة المنورة.

وتستهدف اللجنة إقامة 16 دورة في عدد من المدن ضمن خطتها لزيادة عدد الحكام والارتقاء بمستواهم، وذلك ضمن جهودها لتقديم كوادر في مجال التحكيم.

شروط التقدم للدورة

وأوضحت اللجنة الشروط التي ينبغي توافرها فيمن يرغب في المشاركة بالدورة حيث اشترطت أن يكون سعودي الجنسية ولا يزيد عمره عن 23 عامًا وحاصلًا على شهادة الثانوية أو طالبًا بها على الأقل.

وأضاف الاتحاد السعودي لكرة القدم، أنه يجب تقديم شهادة تثبت اجتيازه الشروط الصحية، علمًا بأن آخر موعد لاستقبال طلبات المشاركة في الدورة هو الـ 20 من يناير الجاري.

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