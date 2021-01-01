تفاصيل صفقة والتر بواليا مع النادي الأهلي المصري

المواطن - محمد سمعه

تعاقد النادي الأهلي المصري، مساء أمس الخميس، مع اللاعب الزامبي والتر بواليا مهاجم فريق الجونة المصري لمدة 4 سنوات، وذلك قبل بداية عام 2021.

وكشف أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي أثناء حديثه لـ Fil Goal كواليس صفقة والتر بواليا، حيث قال بأن المهاجم الزامبي جاء للمارد الأحمر بعد اقتناع المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني بقدراته.

النادي الأهلي فكر في اللاعب منذ فترة طويلة:

وأشار أمير توفيق إلى أن الأهلي اتفق مبكرًا مع فريق الجونة على حسم صفقة والتر بواليا، مما يعني أن اللاعب كان في حسابات الأهلي منذ فترة ليست بالقصيرة.

وأكد مدير التسويق على أن والتر بواليا رفض عروضًا مالية ضخمة من الزمالك المصري وأندية أخرى للانضمام لـ الأهلي موجهًا الشكر لفريق الجونة على تعامله باحترافية لإتمام الصفقة.

الأهلي يضم بواليا للمشاركة إفريقيًّا وفي مونديال الأندية:

ومن المنتظر مشاركة والتر بواليا مع النادي الأهلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا موسم 2021، بالإضافة للمشاركة في كأس العالم للأندية التي تنطلق في فبراير المقبل في قطر.

وكان الأهلي نجح في الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا يوم 27 نوفمبر الماضي وذلك بعد الفوز على نادي الزمالك بنتيجة هدفين لهدف في المباراة النهائية التي أُقيمت على ملعب القاهرة الدولي.

ونجح النادي الأهلي في الفوز بلقب دوري الأبطال الإفريقي التاسع في تاريخه، كما سيشارك في كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخه.

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