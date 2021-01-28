تناول السلمون والماكريل والسردين يقي من الربو

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

كشفت دراسة جديدة أن تناول السلمون والماكريل والسردين أسبوعيًا في مرحلة الطفولة يمكن أن يقلل إلى النصف من خطر الإصابة بالربو مع التقدم في العمر.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، درس باحثو جامعة كوين ماري في لندن بيانات 4500 طفل وُلدوا في التسعينيات في المملكة المتحدة – والتي تم رصدها من قبل العلماء منذ ولادتهم.

وأظهر بحث جديد أن أولئك الذين تناولوا الأنواع المذكورة من الأسماك المشبعة بأوميغا 3 كانوا أقل عرضة بنسبة 50٪ للإصابة بأمراض الجهاز التنفسي التي تهدد الحياة بين سن 11 و 14 عامًا.

الربو عند الأطفال

في المملكة المتحدة، تستهلك العائلات التي تضم أطفالًا تتراوح أعمارهم بين 5 و 11 عامًا أقل كمية من الأسماك – مقارنة مع 25 في المائة فقط من المنازل التي تأكل تلك الأنواع من الأسماك مرتين على الأقل في الأسبوع.

ويتلقى واحد من كل أحد عشر شابًا – 1.1 مليون طفل – علاجًا للربو ، ومعظم الحالات كانت في مرحلة الطفولة.

وقال أحد الأطباء إن الربو هو أكثر الحالات المزمنة شيوعًا بين الأطفال، ولا نعرف حاليًا كيفية الوقاية منه، ومن الممكن أن يؤدي اتباع نظام غذائي فقير إلى زيادة المخاطر بشأن هذا المرض.

فائدة أوميجا 3

وأضاف أن المأكولات البحرية غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية الصحية، ويعتبر سمك السلمون والتونة الطازجة هي الأكثر شيوعًا.

تستند النتائج إلى أكثر من 4500 مشارك في برنامج أطفال التسعينيات الذي تابع حياة الأطفال الذين ولدوا في جنوب غرب إنجلترا لمعرفة المزيد عن الأمراض – بما في ذلك الربو.

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