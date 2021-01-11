توتنهام يكتسح مارين بخماسية نظيفة

المواطن - مروة نبيل

نجح توتنهام هوتسبير في اكتساح الفريق الأول لكرة القدم بنادي مارين بخماسية دون رد، ضمن منافسات الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

توتنهام يتألق في الشوط الأول:

وبدأت مباراة توتنهام ضد مارين بشكل سريع، وجاءت المحاولة الأولى عند الدقيقة السادسة عن طريق ديلي ألي بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء، ولكن الحارس أمسكها، وتوغل لوكاس مورا بمهارته وسدد كرة قوية، إلا أنها مرت فوق العارضة عند الدقيقة 9.

وكاد مارين أن يهز شباك السبيرز عند الدقيقة 19، بعدما أطلق كينجني تسديدة صاروخية، ولكنها اصطدمت بالعارضة، ونجح توتنهام في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 24، عن طريق كارلوس فينيسيوس الذي استغل عرضية مميزة من ديلي ألي ورواغ الحارس.

وأضاف فينيسيوس الهدف الثاني له ولفريقه عند الدقيقة 30، بعد متابعته لتسديدة دوهيرتي التي تصدى لها الحارس، وحصل السبيرز على خطأ من على حدود منطقة الجزاء، سدده مورا بنجاح ليهز الشباك عند الدقيقة 32.

واستمر ضغط السبيرز ليسجل فينيسيوس الهدف الثالث له والرابع لفريقه عند الدقيقة 37 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتأخر فريق مارين برباعية دون رد.

السبيرز يواصل السيطرة:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، واصل السبيرز سيطرته على اللعب، وأضاع فينيسيوس فرصة تسجيل السوبر هاتريك عند الدقيقة 54، قبل أن ينجح ألفي ديفين في تسجيل الهدف الخامس عند الدقيقة 60 من تسديدة أرضية.

وأجرى المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو العديد من التغييرات لإراحة لاعبيه وتجربة عدد آخر، واستمرت السيطرة وأهدر غاريث بيل فرصة عند الدقيقة 84 حيث مرت تسديدته بجوار القائم، لتنتهي المباراة بفوز توتنهام بنتيجة 5/ 0، وتأهله إلى الدور التالي من كأس الاتحاد الإنجليزي.

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