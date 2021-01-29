توتنهام يُغضب مورينيو برقم سلبي استثنائي

المواطن - مروة نبيل

ظهر توتنهام بمستوى مخيب للآمال ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ليمنح مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو رقمًا سلبيًا في مسيرته التدريبية.

توتنهام ضد ليفربول

ولعب توتنهام ضد ليفربول، مساء أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ20 من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وشهدت المباراة تألقًا لافتًا من الريدز الذي نجح في استعادة نغمة الفوز، وحسم اللقاء لصالحه بنتيجة 3/1.

وكانت التوقعات تصب في صالح السبيرز قبل مباراة توتنهام ضد ليفربول، إلا أن انتفاضة الريدز حرمته من تحقيق نتيجة إيجابية، وسجل ثلاثية كتيبة يورجن كلوب، روبرتو فيرمينو وألكسندر أرنولد وساديو ماني، وأحرز إميل هويبرج هدف فريقه الوحيد.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول رصيده إلى 37 نقطة، ليحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما تجمد رصيد السبيرز بقيادة مورينيو عند 33 نقطة، ليتواجد في المركز السادس.

مورينيو يُحقق أسوأ سجل في مسيرته

وتُعد هزيمة توتنهام ضد ليفربول هي السادسة من أصل 23 مباراة خاضها مورينيو مع السبيرز على أرضه ضمن منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وهو أكثر من عدد المواجهات التي خسرها على ملعبه مع جميع الفرق التي دربها بكافة الدوريات.

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن مورينيو تعرض لـ5 هزائم على ملعبه في الدوري مع تشيلسي، و4 مرات مع مانشستر يونايتد، مقابل 3 مرات مع ريال مدريد ومرة مع بورتو.

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