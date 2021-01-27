تيكسيرا في طريقه إلى الهلال

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن البرازيلي أليكس تيكسيرا اقترب من الانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

تيكسيرا يقترب من نادي الهلال

وأكد الإعلامي أحمد العجلان عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن نادي الهلال عاود مفاوضاته مع تيكيسيرا خلال الفترة الحالية، أملًا في حسم الصفقة.

وتابع: “الهلال يعاود المفاوضات مع البرازيلي تيكسيرا وسط مرونة بين الطرفين نحو الوصول لصيغة عقد، المفاوض الهلالي رصد ميزانية لا يريد تجاوزها للصفقة حال تمت”.

وانتهى عقد أليكس صاحب الـ30 عامًا، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي جيانغسو سونينغ الصيني، وفضل خوض تجربة احترافية جديد، بعد 4 أعوام قضاها في صفوفه، ما يُسهل عملية انضمامه إلى الهلال في صفقة انتقال حر.

وكان نادي الهلال أبرز المهتمين بالتعاقد مع تيكسيرا خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولكنه رفض أي عرض للرحيل عن فريقه جيانغسو سونينغ، من أجل التتويج بلقب الدوري الصيني، وهو ما تحقق بالفعل.

النجم البرازيلي يخطف الأنظار

وشارك اللاعب البرازيلي في 20 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي جيانغسو سونينغ الصيني بجميع البطولات هذا الموسم، وساهم في تسجيل 15 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 10 مرات، وقدم 5 تمريرات حاسمة.

ويملك تيكسيرا مسيرة مميزة مليئة بالبطولات، حيث توج مع فريقه السابق شاختار الأوكراني، بلقب الدوري 5 مرات، كأس السوبر الأوكراني 4 مرات، كأس أوكرانيا 3 مرات، وحصد لقب الهداف لموسمي 2014-2015 و2015-2016.

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